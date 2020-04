El presidente Martín Vizcarra ofrecerá este lunes 13 de abril un nuevo pronunciamiento a la Nación en el marco del día 29 del Estado de Emergencia y aislamiento social obligatorio, decretado para contener el avance del coronavirus (COVID-19) en el Perú.

El jefe de Estado estará acompañado por los miembros de su Gabinete Ministerial. Tal como ocurrió en las últimas ocasiones su comparecencia se realiza sin presencia de medios y de forma virtual. En horas de la mañana se llevó a cabo un Consejo de Ministros.

Es último viernes se dispuso, por Decreto Supremo publicado en el diario oficial El Peruano, la cancelación de los días de salida diferenciadas para hombres y mujeres durante el estado de emergencia.

También se ordenó que la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios sea ahora desde las 6 p.m. hasta las 4 a.m. del día siguiente (y ya no hasta las 5 a.m.) en todo el país, con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en los que la inmovilización social rige desde las 4 p.m. horas hasta las 4 a.m.

Martín Vizcarra anunció el pasado 15 de marzo el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por un periodo de 15 días en todo el territorio nacional, a fin de prevenir la propagación del brote de coronavirus.

La medida fue seguida por otras disposiciones obligatorias que implicaron el cierre total de las fronteras, por lo que queda suspendido el transporte internacional de pasajeros por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. Esta medida entró en vigencia desde las 23:59 horas del lunes 16 de marzo.

Asimismo, el Gobierno decidió prorrogar el estado de emergencia hasta el 26 de abril del presente año.

