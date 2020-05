El presidente Martín Vizcarra ratificó que el Gobierno estará vigilante de las investigaciones por casos de corrupción en la Policía Nacional durante el estado de emergencia decretado para frenar el avance por el coronavirus.

Indicó que una de las principales disposiciones que le dio al ministro del Interior, Gastón Rodríguez, es investigar a “profundidad” las denuncias realizadas por los medios de comunicación sobre compras en la Policía Nacional, así como la atención a los oficiales de esta institución expuestos al contagio COVID-19.

“En esta etapa de la emergencia se ha tenido que hacer adquisiciones de manera rápida para estar preparados, pero atender con diligencia y rápido no significa procedimientos ilegales o actos de corrupción. El trabajo que le he dado al ministro es de verificación, investigación y denuncia de casos de corrupción y vamos a estar vigilantes que se haga desde el Gobierno”, refirió el mandatario.

“Lo segundo es una mejor atención al personal policial. Hemos sido testigos de una atención inadecuada [...] Esta lucha anticorrupción es dada a las graves denuncias dentro de la institución por malos manejos en las últimas semanas”, agregó.

Por su parte, el ministro del Interior aseguró que no estuvo implicado en el caso Los Intocables Ediles de La Victoria, red criminal que se dedicaba a cobrar de manera ilícita a comerciantes que ocupaban la vía pública.

“Quiero expresarle a la opinión pública que no tengo nada que ver con Los Intocables ediles, no estoy comprometido con la investigación, ni me ha llamado la Fiscalía”, remarcó.

Asimismo reiteró su respaldo al justificar la designación de Juan José Santiváñez Antúnez como el nuevo jefe del gabinete de asesores de dicho portafolio al sostener que fue elegido por su amplio conocimiento del derecho policial.

