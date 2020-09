El presidente Martín Vizcarra señaló este martes que no existe un ciudadano en el país que no haya sido testigo del fallecimiento de una persona o un familiar a causa del nuevo coronavirus. De acuerdo al Ministerio de Salud (Minsa) a la fecha se reportan 28.944 de muertos y 652.037 contagios por COVID-19.

Desde Palacio de Gobierno, el mandatario explicó que con el lanzamiento de la campaña de comunicación denominada: “El COVID no mata solo. No seamos cómplices”, los ciudadanos deben continuar con el cumplimiento de las medidas para evitar el avance del virus, entre las que figuran el distanciamiento social y el uso de mascarillas.

“Paciencia y perseverancia es lo que necesitamos porque cuando no lo hemos tenido lamentablemente como hemos visto, hemos sido testigos de la partida de muchas personas conocidas. Pienso que con la cantidad de personas que han fallecido víctimas de COVID-19 no existe un peruano que no tenga a un ser querido, a un vecino, un amigo, familiar o compañeros de trabajo que haya perdido la vida”, señaló.

Vizcarra ratificó que Perú está en la etapa final de la pandemia por el coronavirus. “A todos nos ha golpeado en lo más hondo esta enfermedad. Que esas muertes nos ayuden a reflexionar y tener un cambio de actitud en esta última etapa. No digo esta etapa de una semana o un mes, es larga aún hasta que tengamos la vacuna que nos inmunice y nos de la seguridad a todos”, agregó.

El Gobierno decidió extender el estado de emergencia hasta el 30 de septiembre con la finalidad de contener el avance de los contagios de coronavirus en el país. Además, amplió la cuarentena focalizada hasta la misma fecha, pero con modificaciones con relación a la establecida durante julio.

La cuarentena estricta se mantiene en las regiones Cusco, Moquegua, Puno y Tacna; así como también en 46 provincias de otros 14 departamentos.

Cabe indicar que el horario establecido para el toque es de 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. en Lima y otras ciudades del país, a excepción de las zonas antes mencionadas, en las que regirá desde las 8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.