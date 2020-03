Coronavirus Perú | Últimas noticias | En conferencia de prensa, el presidente Martín Vizcarra señaló que no se ha sometido a una prueba de descarte de COVID-10 debido a que no presenta ninguno de los síntomas de la enfermedad. Asimismo, precisó que cumple con las medidas de prevención que le indicó el Ministerio de Salud para evitar su contagio.

“No me he hecho la prueba porque no presento ninguno de los síntomas establecidos. No tengo malestar en absoluto, no tengo calentura. no tengo tos”, indicó el mandatario en su acostumbrado pronunciamiento del mediodía.

“Soy presidente y un ciudadano más. Respeto las indicaciones del Ministerio de salud. Cumplo con el distanciamiento social, me lavo las manos por 20 segundos y con abundante jabón”, agregó.

“Además, cumplo con el aislamiento social, no salgo de Palacio mas que solo cuando es necesario. Luego de eso, cumplo con las medidas de prevención”, añadió.

Martín Vizcarra revela que no se ha hecho la prueba de coronavirus