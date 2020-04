El presidente del Perú, Martín Vizcarra, se pronunció sobre la situación actual que atraviesa el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, que dio positivo por coronavirus (COVID-19) hace unos días y se encuentra en cuidados intensivos en Londres.

“Esta enfermedad no hace diferencias. Ataca a todos por igual. Veíamos la información que hoy está afectada la máxima autoridad del Reino Unido. Inglaterra en Londres, el primer ministro Boris Johnson. La semana pasada que parecía que tenía síntomas, ayer se confirmó que sí y lo llevaron a hospitalizar”, aseguró el mandatario en rueda de prensa.

“La información que no llega por los medios de comunicación es que está en cuidados intensivos. Una de las potencias más grandes desde el punto de vista económico del mundo. Su máxima autoridad en cuidados intensivos en Londres”, agregó.

El presidente Martín Vizcarra mencionó también que esta enfermedad no reconoce cargos políticos, poder económico ni razas. Asimismo, instó a la población a que se comprometan con esta lucha para evitar la propagación del coronavirus.

“[El coronavirus] no reconoce cargos, no reconoce poder económico, no reconoce razas. Es absolutamente democrático, a todos nos puede atacar. Por eso pedimos a todos el compromiso y la solidaridad para poderlo vencer”, indicó Vizcarra.

Recordemos que, el primer ministro británico Boris Johnson, que lleva un día en cuidados intensivos tras empeorar su salud debido al nuevo coronavirus, no tiene neumonía y respira sin ayuda, aseguró el martes su gobierno, esforzándose por calmar la preocupación.

Por la tarde, continuaba “recibiendo tratamiento estándar de oxígeno y respirando sin ninguna otra ayuda”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, que lo reemplaza a la cabeza del ejecutivo.

“No ha necesitado respirador mecánico ni apoyo respiratorio no invasivo”, aseguró en rueda de prensa. No se le diagnosticó neumonía, había dicho previamente su portavoz.

“Si algo sé sobre este primer ministro es que es un luchador” y “volverá a guiarnos a través de esta crisis en poco tiempo”, subrayó Raab.

Único líder de una gran potencia enfermo de COVID-19, Johnson, de 55 años, fue ingresado en el Hospital St. Thomas de Londres el domingo para ser sometido a pruebas debido a que sus síntomas persistían al cabo de diez días.

El Reino Unido se está convirtiendo en el nuevo punto candente en Europa. El martes, el país superó los 6.000 muertos por coronavirus, con un récord diario de 786 fallecimientos, pero algunos británicos siguen sin respetar las consignas de distanciamiento social.

(Con información de AFP).