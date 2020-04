¡Reclaman por sus derechos! Un grupo de médicos protestó en el frontis del hospital Guillermo Almenara de EsSalud, exigiendo ser contratados bajo la modalidad CAS (Contrato Administrativo de Servicios), para así poder tener derechos laborales y seguro social.

El presidente del cuerpo médico del hospital Almenara, Santiago Vinces, explicó que desde que se decretó el estado de emergencia para frenar el avance del coronavirus (COVID-19) y el Gobierno dispuso que no existan profesionales de salud contratados por recibos por honorarios, aún hay en EsSalud muchos profesionales con empleos precarios.

Recordó que el Ejecutivo dispuso que los trabajadores de la salud pasen a una condición laboral mínima, que es bajo la modalidad CAS. Con ello, los profesionales contarían con los derechos laborales mínimos, además de seguro social.

Sin embargo, muchos profesionales realizan sus labores bajo la modalidad de recibos por honorarios, lo que implica no contar con derechos laborales ni seguro social. Agregó que en la Red Almenara hay más de 130 profesionales de la salud.

“Lamentablemente en EsSalud, más de mil profesionales, médicos odontólogos y químico farmacéuticos a nivel nacional están padeciendo la situación de un empleo precario, porque la presidente ejecutiva hasta ahora no realiza la contratación por modalidad CAS. Nosotros queremos decirle que no estamos para restar, sino para sumar. Estamos para dialogar y no para la represión”, aseveró.