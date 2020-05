Desde hoy, los niños y niñas menores de 14 años ya pueden salir a las calles acompañados de un adulto, una medida que se toma en medio del estado de emergencia decretado para frenar el avance del nuevo coronavirus (COVID-19) en el país. No obstante, el Ministerio de Salud (Minsa) recomendó que las salidas no se realicen en los distritos y departamentos con alto riesgo.

La alerta epidemiológica emitida por el Minsa indica que los distritos capitalinos con alto riesgo son: San Juan de Lurigancho, Lima Cercado, San Martín de Porres, Ate, El Agustino, Comas, Villa el Salvador, La Victoria, San Juan de Miraflores, Santa Anita, Rímac, Villa María del Triunfo, Puente Piedra, Los Olivos, Chorrillos, Independencia, Carabayllo, San Miguel, Breña y Surquillo.

Mientras que las regiones consideradas con alto riesgo de transmisión por COVID-19 son: Arequipa, Callao, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Tumbes y Ucayali, así como todas sus provincias y distritos.

En un recorrido realizado por este medio, se pudo apreciar a los niños paseando junto a sus padres por los parques del distrito de Miraflores, así como en el malecón. Esta jurisdicción no se encuentra entre las zonas calificadas como de alto riesgo por los contagios por COVID-19.

Sin embargo, en el distrito de Ate, que sí fue incluido por el Minsa entre las zonas con mayores contagios, también los menores en las calles. Al respecto, la municipalidad distrital informó a través de sus redes sociales que “queda terminantemente prohibida la salida de casa de menores de 14 años, el objetivo es reducir el riesgo de transmisión de COVID-19 en niños, niñas y adolescentes”.

Más temprano, el ministro de Defensa, Walter Martos, comentó que la salida de los menores a las calles dependerá del criterio de los padres de familia y les pidió no sacar a los menores si viven en una zona con altos niveles de contagio por el nuevo coronavirus (COVID-19).

“El padre es una persona madura. Si sabes que es una zona infectada, cómo vas a sacar a los niños. El Gobierno da las normas y el criterio de los padres es muy importante. Si la zona está infectada, así el Gobierno no me lo prohíba, no lo tengo que sacar”, aseveró.

Agregó que si bien los padres que saquen a sus hijos en zonas de alto riesgo no serán sancionados, los agentes del orden les alertarán sobre el peligro al que están expuestos.

Reglas que los padres deben cumplir

El domingo 10 de mayo, el Gobierno publicó en el diario El Peruano el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, el cual establece las reglas que los padres deben seguir si piensan sacar a sus hijos menores a las calles.

Según la norma, los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años, deben salir con una persona mayor de edad que resida en el mismo domicilio, quien debe asumir su cuidado.

Además, la circulación se limita a un paseo diario de máximo treinta minutos de duración, en una distancia no superior de 500 metros respecto del domicilio. Durante el paseo, se debe mantener una distancia social no menor de 2 metros.

Igualmente, no está permitida la circulación para niños, niñas o adolescentes que presenten síntomas, se encuentren en cuarentena por disposición sanitaria o tengan diagnóstico positivo de COVID-19.