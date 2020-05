Andrés Tupiño, secretario general de la Federación General de los Trabajadores en los Mercados, pidió el apoyo del Gobierno central para fiscalizar los centros de abastos del país y evitar grandes concentraciones de gente en esos lugares para prevenir contagios por el nuevo coronavirus (COVID-19).

En declaraciones a 'RPP Noticias', indicó que le parecen correctas las acciones que está tomando el Gobierno en los centros de abasto durante el estado de emergencia sanitaria, como controlar el aforo y realizar las pruebas de descarte de COVID-19. Espera que estas medidas se apliquen en todos los mercados del país.

"Me parece bien lo que hace el Gobierno de entrar a los mercados donde hay esta clase de concentraciones de gente, pero deben hacerlo en todos los centros de abastos del país, no solo en los más grandes", manifestó.

En ese sentido, comentó que los dirigentes de los mercados tienen intenciones de colaborar en estas acciones de fiscalización, pero no cuentan con la logística necesaria para hacerlo, por lo que pidió apoyo al Gobierno.

“El año pasado buscamos entrevistarnos con la ministra de la Producción, pero no nos ha contestado, en febrero de este este año la buscamos también, para ver la problemática de los mercados de forma integral, pero no nos ha recibido y el alcalde Jorge Muñoz tampoco. Estamos preocupados, queremos colaborar, pero no tenemos ni la infraestructura ni la logística para hacerlo. Necesitamos ayuda del Estado”, puntualizó.