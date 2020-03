¡Terrible! Una denuncia del diario El Comercio ha hecho saltar la alarma en pleno Estado de Emergencia por el avance del coronavirus en el Perú. Y es que los pacientes del Hospital María Auxiliadora de San Juan de Miraflores reclaman falta de atención porque, al parecer, unos 1000 trabajadores del nosocomio están aislados en sus casas en cuarentena por un presunto brote de Covid-19.

El director adjunto del hospital, Jorge Alberto Coello Vásquez, confirmó la situación al sostener que los profesionales de la salud y colaboradores cumplen un aislamiento social tras confirmarse casos de contagio.

De acuerdo con América Noticias, Coello explicó que se han confirmado casos de COVID-19 y que también se optó por ordenar el aislamiento social a otros trabajadores porque se trata de personas en “riesgo” de ser infectados con este nuevo virus.

Según el diario El Comercio a la fecha cumplen aislamiento social más de mil trabajadores -entre personal médico y administrativo- y se confirmaron seis casos de coronavirus. Se trata de un médico, una residente de Ginecología, uno del área de Gastroenterología, una de Neonatología, una obstetra y una trabajadora administrativa del área de rayos X.

Hasta antes de la propagación de la enfermedad, había 2.500 trabajadores en el hospital María Auxiliadora. A la fecha, las áreas de Gastroenterología y Ginecología no están atendiendo por falta de personal y los que siguen ejerciendo deben enfrentar turnos extensos.

Por su parte, familiares de pacientes cuestionan que sus familiares no reciben la atención necesaria. “Mi señora está por retención de placenta y le ha dicho que no la pueden atender porque no tienen tiempo”, dijo el esposo de una de las pacientes gestantes que esperaba atención en el hospital.

De acuerdo al informe periodístico, la directiva del hospital María Auxiliadora viene trabajando para concretar la contratación de nuevo personal médico y administrativo.

