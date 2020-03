Ante los reportes de la compra masiva de productos en los supermercados, la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, instó a la ciudadanía a guardar calma ante el reporte de los 22 casos de coronavirus (COVID-19) en el país. Señaló que las personas deben comprender “la real dimensión” del actual panorama para no provocar una situación de desabastecimiento.

En entrevista para América Noticias, precisó que a la fecha las personas que deberían abastecerse de recursos serían los casos de infectados por coronavirus que vienen cumpliendo un periodo de cuarentena, denominada aislamiento domiciliario, que dura unos 14 días.

“Hay que entender la dimensión. ¿Quiénes estarán en el aislamiento domiciliario? ¿toda la ciudad? No. Todos los que vienen de España de Italia y otras ciudades [donde se ha reportado el COVID-19]. Deben tomarlo de una manera racional. No es que todo el mundo salga ahora y se ‘estoquea’ de productos como que vamos a tener una guerra. Ese no es el mensaje. Empecemos a dimensionar las cosas en una real magnitud”, acotó.

Vale precisar que la adquisición masiva de productos en supermercados se registra en San Borja, San Isidro, Surco, entre otros distritos de Lima.

Ante esta situación, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) instó a la ciudadanía a guardar la calma y evitar la compra excesiva de productos en los referidos establecimientos comerciales. Yolanda Torriani, presidenta de la institución, indicó que las personas debe apoyar en la campaña de prevención y parte de las acciones es “evitar situaciones de alarma”.

En otro momento, Hinostroza aclaró que la suspensión de clases en las instituciones escolares públicas y privadas no son “vacaciones” sino responde a que se busca reforzar una medida sanitaria en los colegios. Pidió también que las personas que cumplen el aislamiento domiciliario respeten el periodo de cuarentena. “Si esto vemos que aumenta [los casos] ya veremos con qué otras medidas empezar. No sobredimensionar [la situación]”.

Emergencia sanitaria en el país por coronavirus

La noche del miércoles, el Ejecutivo, a través de la publicación de un Decreto Supremo, declaró la emergencia sanitaria en todo el país por un plazo de 90 días calendario, ante el aumento de los casos de coronavirus en el Perú.

En la norma, publicada en la edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, el Ejecutivo anunció que el Ministerio de Salud ( Minsa ) deberá aprobar en un plazo no mayor de 72 horas el plan de acción y la relación de bienes y servicios que se requieren contratar para enfrentar la emergencia sanitaria.

