Luego que el Ejecutivo aceptara hoy la renuncia del jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, afirmó que no ha presentado su renuncia al cargo porque no piensa abandonar su labor en medio de la pandemia por el COVID-19.

“Mi cargo siempre está a disposición del presidente de la República [Ahora] No, ni he puesto mi cargo a disposición, ni voy a renunciar. En dos meses y medio como ministro, obviamente no voy a solucionar los problemas de más de 30 años del Inpe. En medio de una pandemia, no voy, digamos, a dar un paso al costado”, precisó en entrevista para Canal N.

Castañeda informó que Rafael Eduardo Castillo Alfaro, quien se desempeñaba como vicepresidente del Consejo Nacional Penitenciario, asumirá la presidencia del Inpe. Rechazó que haya sido un “error” que se haya nombrado al extitular de la institución Gerson Villar Sandy, el pasado 28 de marzo.

“El señor Villa asumió el cargo en medio de una pandemia. Hay que agradecerle por la valentía y las medidas que se han venido tomando desde el Instituto Nacional Penitenciario. No ha sido un error su nombramiento porque justamente queríamos reforzar las actividades”, sostuvo.

“Hay que recordar que Villar fue director Programa Nacional de Centros Juveniles y frente a la pandemia este programa reaccionó adecuadamente. Esto lo daremos a conocer en la comisión de Fiscalización. Por su capacidad organizativa es que lo nombré en ese cargo”, agregó.

El titular del Minjus dijo que Castillo Alfaro, en su condición de vicepresidente, asume las funciones del titular de la entidad a partir de la fecha.

Sobre el nuevo jefe de Inpe

Rafael Castillo Alfaro, es Licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), especializado en Gestión Pública, Planeamiento Estratégico e Inteligencia. Fue ganador del Concurso Buenas Prácticas en Gestión Pública 2018, en la categoría Mejor Buena Práctica en Seguridad Ciudadana.

Además cuenta con experiencia como Asesor de Despacho Ministerial, Director General, Gerente, Director y Jefe en entidades públicas, tales como: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Ministerio del Interior; SUCAMEC; INPE; Dirección Nacional de Inteligencia–DINI; Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción; DEVIDA, PRONACEJ, entre otras.

VIDEO RECOMENDADO

Ministro del Interior respaldó la cuestionada designación del nuevo jefe del Gabinete de Asesores

Ministro del Interior respaldó la cuestionada designación del nuevo jefe del Gabinete de Asesores