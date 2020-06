Coronavirus Perú | El ministro de Defensa, Walter Martos, manifestó su enérgico rechazo contra aquellas personas que buscan sacar provecho de la situación de miles de peruanos que han sido afectados por el coronavirus; especialmente a quienes han subido el precio del oxígeno. “(Esto) es una traición a la patria”, manifestó el titular de la cartera de Defensa.

En una entrevista para Enrique Castillo en Canal N, Walter Martos, consideró que estas personas que subieron el precio del oxígeno ‘no deberían ser llamados peruanos’.

“En esta situación del coronavirus, en la que vemos a hermanos haciendo cola para conseguir un balón de oxígeno y que no fallezca un ser queridos y hayan personas, que ya no puedo llamar irresponsables. No sé que adjetivos les puedo poner”, manifestó Martos.

Recordemos que muchos malos empresarios subieron abusivamente el precio de los balones de oxígeno, sin importarles que muchas vidas pueden depender de ellos, en medio de esta pandemia del coronavirus.

Walter Martos llama traidores a la patria a los que suben el precio del oxígeno. (Canal N)

WALTER MARTOS ANUNCIÓ NUEVAS MEDIDAS PARA ENFRENTAR AL CORONAVIRUS

En tanto, Walter Martos también reveló que el Gobierno ya analiza ‘tomar medidas focalizadas’ de acuerdo a la cantidad de infectados de coronavirus en cada región.

"Hay algunas regiones que están en una meseta y comenzando a bajar, mientras que en otras recién está comenzando la velocidad del contagio. Cada una tiene una particularidad por ello estamos conversando con los gobernadores y los alcalde”, detalló Walter Martos.

PERÚ OCUPA EL OCTAVO PUESTO DE CASOS DE CORONAVIRUS

Recordemos que Perú se encuentra en el octavo puesto con mayor casos de coronavirus en el mundo, con más de 191 mil casos. Una preocupante situación.

