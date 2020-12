EN ALERTA. El ministro del Interior, José Elice, instó este sábado a que la ciudadanía a que respeten las normas sanitarias durante las fiestas por fin de año como Navidad y Año Nuevo, a fin de evitar más contagios de coronavirus.

En ese sentido, el titular del sector del Interior pidió que no se asista a las playas debido a que habrá aglomeraciones y se podría convertir en un foco infeccioso. Por ello, adelantó que el Ejecutivo estaría planteando medidas que se publicarían en esta semana para evitar estos casos.

“En principio, nadie debería a la playa. En estos días de fiestas van a querer ir, pero lo mejor no es ir, la disposición específica se deberá publicar en esta semana. Si se permite que la gente vaya, la gente va a entrar a la playa. Uno de los grandes problemas que ha tenido la PNP ha sido la playa y se abre todos van a entrar y así ha sido, tenemos que cuidarnos nosotros mismos”, declaró el ministro a RPP TV.

Nadie debería ir a la playa en Navidad y Año Nuevo, instó el ministro del Interior. (Video: RPP)

Por otro lado, detalló que durante esos días, 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) estarán en los alrededores de los centros comerciales para reducir los casos de inseguridad ciudadana.

Además, sostuvo que en segunda línea estarán los miembros de las Fuerzas Armadas, que también contribuirán con la seguridad. Sin embargo, el ministro precisó que se espera que no se llegue a medidas extremas.

“La PNP está en un primer cordón alrededor de los centros comerciales para reducir los casos de inseguridad ciudadana, asaltos, etc. En el segundo cordón estarán las Fuerzas Armadas, que estarán de manera disuasiva, se espera que no tengan que intervenir. No es una amenaza, pero hay que recordar que la Policía y las Fuerzas Armadas podrían realizar intervenciones”, agregó.

“Durante estos días habrá un control minucioso, luego de la fiesta de Año Nuevo la gente se va a la calle, esa es la costumbre, esperamos que no ocurra. Por eso, habrá cierto rigor en el control para evitar las aglomeraciones”, sostuvo.