OTRA VÍCTIMA DEL CORONAVIRUS. Efraín Tejada, un bombero moqueguano que se viralizó tras despedirse de su familia en redes sociales mientras estaba en un hospital por Covid-19, finalmente perdió la batalla contra la letal enfermedad, que al momento ha cobrado medio millón de contagiados a nivel nacional y más de 21 mil muertos.

El hombre de rojo había sido trasladado a Lima desde Moquegua en un puente aéreo, luego que su mensaje en redes ganara notoriedad. Sin embargo, finalmente falleció a los pocos días en una cama de UCI de un hospital de la capital.

Efraín Tejada utilizó sus redes sociales para hacer pública su experiencia con coronavirus y mandar un mensaje a las autoridades que lo ignoraron cuando les pidió apoyo para hacerle frente a la enfermedad.

“Son las 5:00 p.m. ya no tengo fuerzas, un paciente que estaba a mi costado falleció por falta de oxígeno, yo falleceré por no tener un espacio en UCI. Todo el día hasta hace media hora recién vinieron a tomarme los signos vitales, mi saturación es de 84 con oxígeno que gente muy buena me facilitó porque aquí no hay, no sé cuánto más dure no sé cuánto más mi cuerpo RESISTA”, dice su post.

Asimismo, agradeció a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y bomberos, aunque lamentó que las autoridades no lo hayan tomado en cuenta cuando más los necesitó. “Prof. Zenón Cuevas, gracias por no responder el teléfono para coordinar según usted, señor Alcalde gracias por no importarle, señorita prefecta, gracias por contestar de mal modo el llamado de mi hija, entiendo que son personas muy ocupadas y yo solo soy un simple bombero y empleado del estado”, dijo días antes de morir.









Fallece bombero voluntario que fue evacuando desde la ciudad de Moquegua para ser tratado en la capital de la República, del terrible coronavirus.

Se trata del Seccionario CBP EFRAIN DAVID, TEJADA HURTADO, quien pertenecía a la Compañía de bomberos Samegua 189.