¡Desesperados! Así se encuentran cientos de vecinos de Villa El Salvador con la ampliación de la cuarentena hasta el próximo 12 de abril, decretada por el Ejecutivo para frenar el avance del coronavirus en el Perú. Según aseguran, no pueden llevar el pan de cada día a sus hogares porque se ven imposibilitados de trabajar.

Es así que desde las cuatro de la madrugada de este viernes 2 de abril, miles llegaron hasta las afueras del local del club Deportivo Municipal de Villa El Salvador para recoger 200 canastas que la organización había prometido a través de sus redes sociales para los más afectados por el aislamiento social obligatorio.

Casi 2 mil personas llegaron hasta la zona para recoger sus víveres, aunque solo alcanzarían para los 200 primeros. Frente a esta situación, una desesperada mujer que no tiene cómo llevar alimentos a la mesa de su hogar, amenazó con empezar a saquear.

“Tengo mis niños y yo no tengo trabajo ahorita. Yo trabajo eventualmente, trabajo cocinando, reciclando, en lo que sea me meto, pero imagínate ahora, que no nos ha venido ni el bono”, dijo deseperada.

El reportero de 90 Matinal le preguntó que qué creía que iba suceder si no hacían entrega del subsidio del Gobierno a los que hasta el momento no han sido seleccionados y están en situación de pobreza y pobreza extrema. “Vamos a saquear, lamentablemente vamos a tener que saquear. No nos va matar el coronavirus, nos va matar el hambre”, agregó muy dolida por la crisis.

Madre desesperada por víveres para pasar la cuarentena amenaza con saqueo | 90 Matinal | TROME