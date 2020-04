Como parte del cumplimiento de la nueva restricción de tránsito de acuerdo al género dispuesta por el Gobierno para contener el avance del nuevo coronavirus (COVID-19), las mujeres salieron este sábado a realizar las compras de la semana en los diferentes mercados de la capital.

En imágenes difundidas por América Noticias, se observa a las mujeres realizar sus compras en el mercado Ciudad de Dios, en el distrito de San Juan de Miraflores, provistas de bolsas y haciendo uso de sus respectivas mascarillas para protegerse.

No obstante, se observó que algunas mujeres no cumplían con el metro de distancia para evitar contagiarse del coronavirus. Asimismo, se logró captar a algunos varones transitando por las inmediaciones del mercado pese a que no les correspondía salir este sábado.

En el mercado de Ceres, en Ate Vitarte, la situación fue similar. Las mujeres también realizaban sus compras, pero no mantenían el metro de distancia. Asimismo, algunos hombres fueron captados por las cámaras del matinal.

En tanto, la situación en el mercado implementado por el Ministerio de Agricultura en el Estadio José Olaya, en Comas, fue distinta. Las mujeres realizaron largas colas respetando el metro de distancia para poder ingresar al establecimiento y comprar sus alimentos.

(Foto: Miguel Yovera/GEC)

El presidente de la Re p ública, Martín Vizcarra, anunció -el último jueves- que los hombres solo podrán salir a las calles los días lunes, miércoles y viernes, y las mujeres los martes, jueves y sábado, para realizar las actividades que se permiten entre las 8 a.m. y las 6 p.m. a nivel nacional.

Esta restricción estará vigente hasta el domingo 12 de abril, día que también será el final de la ampliación del estado de emergencia que implica aislamiento social obligatorio e inmovilización entre las 8 p.m. y las 5 a.m.

“Los domingos, la restricción es para todos. Ni hombres ni mujeres pueden circular. Nos quedan 10 días, hagamos este esfuerzo adicional para lograr entrar en esta curva y podamos estar en control de enfermedad (del coronavirus)", exhortó el presidente.