La ministra de Salud Pilar Mazzetti confirmó este lunes que la nueva cepa del coronavirus proveniente del Reino Unido, mucho más contagiosa, ya se encuentra en el Perú. La primera contagiada es una mujer residente en Lima que se encuentra realizando cuarentena domiciliaria ya que tiene síntomas leves.

La titular de la cartera indicó que la variante británica del Covid-19 no afecta la capacidad de las pruebas de detectar al virus. “Podría suceder, pero en este momento no es así. Las pruebas PCR y las antihigiénicas pueden detectar al virus, mutado o no mutado”, explicó.

Asimismo, dijo que la prueba que detecta la mutación se llama secuenciación y tarda unos cuantos días en procesar. “Lo importante es que todos sepamos que puede ser más contagioso y nos cuidemos”, advirtió la ministra Mazzetti.

Finalmente, indicó que hasta el momento no se han reportado repercusiones en las características clínicas o en la posibildiad de fallecimiento de las personas. “Lo que se ha visto es que es mucho más contagioso, que en lugar de contagiar a 3 o 4 personas, puede contagiar a 5, 6. o 7 personas”, afirmó.

Nueva mutación no afecta la capacidad de las pruebas de detectar al virus