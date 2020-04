La División de Estafas y Fraudes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) identificó una nueva modalidad de estafa utilizada por los ciberdelincuentes, quienes aprovechan el estado de emergencia nacional por el nuevo coronavirus (COVID-19), para sustraer información personal de sus víctimas a través de un link falso que supuestamente es para tramitar el bono solidario.

El coronel PNP Manuel Cruz, jefe de la división de estafas, detalló al programa “Domingo al día” que los delincuentes envían links a través de WhatsApp a sus víctimas bajo el título “Programa quédate en casa”, donde les indican que deben llenar un formulario para acceder al bono solidario que “supuestamente” está dirigido a padres solteros, madres solteras, jóvenes estudiantes, abuelos e incluso niños.

“(Este link falso donde solicitan información personal) pueden usarlo para generar y usurpar la identidad de sus víctimas, solicitar créditos en bancos, tiendas por departamento, ampliar líneas de créditos e incluso obtener líneas telefónicas”, explicó.

De acuerdo al dominical, una vez que la persona ingresa al link este lo lleva a una dirección URL donde le solicitan sus datos personales como nombre, edad, número de celular, país de residencia e incluso les preguntan con cuánta frecuencia se lavan las manos.

En esa línea, el coronel PNP Manuel Cruz indicó que tras denunciar y neutralizar la página, esta ya no se encuentra vigente. No obstante, instó a la ciudadanía a no ingresar a links fraudulentos donde le soliciten información personal. “La recomendación es desestimar los mensajes que te lleguen”, indicó.

Es importante recordar que la página “Yo me quedo en casa” del Gobierno no solicita número de teléfono ni lugar de residencia. Además, no envían mensajes a través de redes las sociales.

A través de esta plataforma las personas pueden conocer si recibirán el bono solidario. (Foto captura)