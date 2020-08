Como un acto de amor y solidaridad por todos los peruanos, Olenka Rivera Arce (38), una guapa y joven mamita, decidió ofrecerse como voluntaria para probar la vacuna contra el coronavirus, que varios países ya están terminando de desarrollar.

“Confío en que los resultados serán positivos y quiero participar para proteger muchas vidas en un futuro. No me preocupa ni tengo miedo. No es una locura o algo jalado de los pelos, como mucha gente me ha dicho. Es el momento de ayudar”, aseguró Olenka a Trome.

Agregó que sus pequeños, Salvador (12) y Claudio (4), son su principal motivación. No quiere que ellos ni otros niños sigan sufriendo por el mortal virus.

Uno de los requisitos para ser voluntario es tener un perfecto estado de salud y ella lo cumple. “Soy una persona súper sana. Me alimento bien, hago ejercicios, casi nunca me enfermo, no tengo ningún mal prexistente y me chequeo siempre”, dijo.

DONA SANGRE

Esta valiente mamá también dona sangre y plaquetas. “Durante 15 años estuve trabajando en el rubro farmacéutico y sé todo el proceso de la elaboración de vacunas”, comentó.

Actualmente, hay 165 proyectos de vacuna en el mundo y el Perú ya viene negociando con otros países para tenerla apenas esté. Una de las más avanzadas es la que se trabaja en Rusia, donde está ya casi lista para ser inoculada a la población general. Sus primeros voluntarios tuvieron reportes positivos en la generación de inmunidad.

Sepa que…

Olenka Rivera vive en La Molina y ninguno de sus familiares se contagió de Covid-19.