María Elena Martínez, directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), informó que los padres de la mitad de los escolares que aún no reciben la segunda dosis de su vacuna contra el COVID-19 no firman el consentimiento informado, documento que autoriza la inoculación de los estudiantes.

De esta manera el avance de la vacunación de escolares (entre niños y adolescentes) reporta esta limitación mientras que ya rige desde el pasado lunes 29 de agosto el uso facultativo de las mascarillas en estudiantes a nivel nacional.

Martínez señaló que a la fecha, hay entre 500.000 y 600.000 escolares que aún no reciben la segunda dosis contra el COVID-19. “Esto dificulta el avance de la vacunación entre los niños y adolescentes”, precisó en diálogo con RPP.

Por ello, reiteró su invocación a los padres de familia a firmar el consentimiento y tomar consciencia de que solo la vacunación protegerá a sus hijos de los casos graves.

¿Cuáles son las razones por las que no firman consentimiento?

La funcionaria del Ministerio de Salud detalló que no estar de acuerdo con la vacunación contra el COVID-19, pensar que con una sola dosis basta, o también por motivos religiosos son algunas de las razones que, originan este comportamiento.

“Cerca del 50% de padres [a los que] entregamos el consentimiento, regresan y no están firmados. Las razones son porque no desean vacunarse, creen que con una dosis es suficiente, por las religiones que también ellos predican, y la confianza que ha ocasionado en la población no vacunarse”, indicó.

“Les pido a los padres de familia que gracias a la vacunación no solamente vamos a evitar que el niño enferme del COVID-19, sino también con la vacunación hemos evitado muchas de las otras enfermedades, que es el polio, sarampión”, agregó.

Distritos y regiones que reportan menor avance en vacunación

La directora de Inmunizaciones del Minsa señalo que, a la fecha, el 72% de los niños ya tienen la primera dosis de la vacuna (3′025.000), el 58.54% cuentan con la segunda dosis (2′450.000) y 260.000 niños ya recibieron la tercera dosis.

En el caso de Lima Metropolitana, los distritos que registran una cobertura “bastante baja” son las jurisdicciones de: San Juan de Lurigancho, Ate Vitarte, Santa Anita, Ancón, San Martín de Porres y Los Olivos.

A nivel nacional, esta situación se replica en las regiones de Madre de Dios, Puno, Amazonas, Ayacucho, Loreto y Ucayali, donde el avance es “bastante lento”.

Incluso, la funcionaria señaló que se ha recogido testimonios de menores de 12 a 17 años que quieren vacunarse, pero que no tienen el permiso de sus padres.

VIDEO RECOMENDADO

Luego que la Unión Europea reconociera como válido el certificado digital de vacunación contra el coronavirus emitido por el Perú, el Minsa informó que la ciudadanía podrá obtener un pasaporte internacional COVID-19 que les permitirá acreditar su inoculación a través de la lectura de un código QR. Aquí te explicamos cómo.