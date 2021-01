Otra vez, como sucedió en 2020, cientos de personas han salido a los supermercados para comprar papel higiénico tras el anuncio de la cuarentena total que rige desde el 31 de enero para evitar la propagación del coronavirus. Es una escena que se ha repetido en muchas partes del mundo a medida que el COVID-19 se ha extendido por el mundo.

“El comportamiento de la mayoría de estas personas es porque se dejan llevar por otras”, dice a Trome.pe el psicólogo clínico Pedro Luján.

Ante los anuncios del Gobierno sobre el retorno de la cuarentena total en Lima y Callao debido al incremento de casos de COVID-19, diversas personas se acercaron este miércoles a los supermercados para abastecerse durante los días de inmovilización social obligatoria.

Para Luján hay tres factores para que esto suceda: “1. En otros países vieron que había escasez de papel higiénico y entraron en pánico. 2. Este producto de primera necesidad está muy asociado con la gripe, y estos compradores piensan: ‘si me da gripe, voy a necesitar papel higiénico’. 3. El papel higiénico está en el rubro de limpieza, y una de las recomendaciones es lavarse las manos. Entonces, los compradores piensan que deben estar limpios, y uno de los implementos, es el papel higiénico”.

“Me veo obligada venir a exponerme para comprar. Yo trato de venir una vez al mes, porque trato de no salir, y no hay cola, ahora he llegado a la misma hora y me doy con la ingrata sorpresa que hay una larga cola”, fue el testimonio de una señora a América Noticias, que se encontraba en la fila, esperando para ingresar al supermercado y, tal vez, comprar varios paquetes de papel higiénico.

El psicólogo sostiene que estos consumidores “piensan que están haciendo bien las cosas, porque se están cuidando, y la gente, muchas veces, necesita sentirse bien. No es necesariamente lógico, pero siempre el ser humano necesita sentirse bien”.

“Al final, el papel higiénico termina siendo la representación de una sociedad que quiere hacer algo por salvarse. La desesperación y el consumismo le dicen: actúa; y nunca hagas caso a la lógica. Como consecuencia compro lo más grande, lo que no cuesta mucho”, agrega.

Luján insiste en que el ser humano, al ser un ser social, se deja guiar por lo que los demás hacen, “por eso hay aglomeraciones en las compras” - tal como ha sucedido este miércoles.

Finalmente, el psicólogo clínico sostiene que muchas personas asocian que el papel higiénico no te puede faltar porque es un “símbolo de pobreza”.

