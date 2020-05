Decenas pacientes realizan colas en los exteriores de los principales hospitales de Lima para hacerse pruebas de diagnóstico de COVID-19, pese a no presentar síntomas de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. No obstante, estos ciudadanos se exponen a un posible contagio debido a que los nosocomios donde concurren existen casos positivos, según un reportaje de “Punto Final”.

En imágenes del reportaje se puede apreciar a personas en las afueras de hospitales como Hipólito Unanue, Guillermo Almenara, Dos de Mayo y Villa El Salvador, quienes buscan someterse a una prueba de descarte de COVID-19 a manera de prevención con el fin de poder seguir en contacto con sus familiares.

“Hay que inculcar la prevención. Yo no debo estar pensando si hay 100, 500 u 800 camas de UCI, yo debo de pensar que no debo enfermarme, no debo contagiarme ni contagiar al resto”, explicó el doctor Marco Almerí.

“He venido a descartar [si contraje COVID-19], tengo tos seca”, declaró un paciente en el hospital Unanue.

“No tengo olfato. Tengo la nariz tupida”, aseguró otro.

Según señaló una doctora que labora en el hospital Unanue, los pacientes que acuden al nosocomio por síntomas que pueden tratarse en casa. Con esto, dijo, se exponen a un contagio del virus.

“Vienen por dolores de garganta, o congestión nasal. Cosas que son tratables en casa. El gran corte de pacientes va por eso, exponiéndose a toda la carga del virus que esta alrededor”, añadió.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó el domingo que a la fecha el número de contagiados por COVID-19 subió a 45.928 en el país. De igual forma, indicó que hay un total de 1.286 muertos a causa de esta enfermedad en todo el país.

También se ha detallado que un total de 13.550 pacientes que dieron positivo a la prueba del COVID-19 fueron dados de alta tras haber cumplido su período de aislamiento domiciliario.