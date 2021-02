En la segunda ola por coronavirus, la Municipalidad de Surquillo (Lima) puso en funcionamiento una planta de oxígeno, recurso importante para el tratamiento de pacientes con COVID-19. Este local está ubicado en el cruce de la avenida Angamos y Tomás Marsano.

Esta información puede salvar vidas: el número de la central es 717-6060 y el WhatsApp: 902-585562.

En declaraciones a Canal N, el alcalde Giancarlo Casassa Sánchez indicó que las recargas de balones serán gratuitas para los vecinos de Surquillo, y que para los vecinos de otros distritos de Lima el costo será de S/ 260 por balón. Indicó que la planta de oxígeno produce alrededor de 120 balones diarios, pero se busca incrementar esta cifra a 170.

Detalló que ante el reporte de mafias que involucra a revendedores de oxígeno, se planteó que el recurso medicinal sea repartido a domicilio para poder corroborar que el balón recargado será usado por un paciente COVID-19. Además., esto permitirá evitar el riesgo de eventuales contagios ante las aglomeraciones que se reportan en otras plantas de oxígeno.

“Surquillo Respira nace por la necesidad de tantos vecinos y con el apoyo de la empresa privada. Cuando estábamos armando la planta se reportaron mafias aprovechando la necesidad. Luego de un trabajo decidimos enviar a domicilio el oxígeno. Uno llama a un call-center o WhatsApp, y te van a llamar. Vamos a ir a tu casa y para eso hemos implementado unidades móviles”, indicó.

“Llegará el balón y un médico que te evalúe. No hay necesidad de venir acá. Solo llamarnos. Inscribirte y nosotros te lo llevamos a tu casa. Estamos cubriendo tres anillos. El primero son los vecinos de Surquillo que lo necesiten, el segundo es el centro de salud que en Surquillo son cuatro, no les va faltar oxígeno y el tercero son los vecinos de Lima que lo necesiten a un costo que no va exceder los S/260, incluido el balón que le estamos entregando”, agregó.

Municipalidad de Surquillo indicó que los balones serán repartidos a domicilio y de forma gratuita. (Foto: Britanie Arroyo / @photo.gec)

En otro momento, el burgomaestre indicó que si la persona no tiene los recursos, el costo social lo asumirá la municipalidad del distrito. “Esta no es con ánimo de lucrar. Esto es una iniciativa de la empresa privada con el grupo DafiSalud. Lo importante es llamar al call-center, no vengan acá, porque acá no los van a atender”, remarcó.

