El general de la Policía Nacional, Héctor Loayza, informó que el incidente registrado el jueves en una calle del distrito de San Juan de Lurigancho, a la altura de Puente Nuevo, entre un agente motorizado y varios militares, fue un hecho aislado y el policía involucrado ya fue sancionado.

“Es un hecho aislado, de una inconducta, porque nosotros trabajamos de manera integrada y armoniosa, porque tenemos el propósito de defender a la sociedad ante un enemigo oculto”, dijo Loayza en el noticiero de ‘Latina’.

Explicó que el agente motorizado dijo ante sus superiores no estuvo participando en la operación de tránsito, sino que tenía que pasar por la zona rápidamente y por ello procedió a permitir el pase de los vehículos en el lugar.

"El agente dice que no ha participado en la operación, sino que tenía que pasar rápidamente, pero eso no es justificación para actuar de una manera agresiva, cuando se pudo haber solicitado el permiso de pasar, porque se estaba realizando una operación de aislamiento de una zona de control para la identificación de aquellas personas si portaban el pase", aseveró.

Agregó que la actitud del policía fue "un exabrupto" que está sancionado por la institución policial.

Por su parte, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo, indicó, en la misma línea que el general Loayza, que este caso fue "un hecho total y absolutamente aislado".

“Desde años trabajamos con la Policía, considero que no hay otra forma para trabajar. Los policías y las Fuerzas Armadas son la mejor arma que tenemos. Son hechos totalmente aislados, el agente no tenía conocimiento, no se había enterado bien de los planes. Pero posteriormente él mismo se dio cuenta y pidió las disculpas del caso y ya tomó acción el Comando de la Policía”, aseveró en el noticiero de ‘Latina’.