Para costear el tratamiento de su padre de 65 años, quien se contagió de coronavirus, un valeroso policía vendió su camioneta y llegó desde Huacho a Lima, para poder velar por su progenitor. Él pidió a las autoridades de Salud, que lo ayuden a encontrar una cama UCI para su papá.

MÁS INFORMACIÓN: AUTOS DEL PADOMI VISITARÁN CASA POR CASA PARA VACUNAR A ADULTOS MAYORES

Este es el caso del agente Kevin Salgado (29), quien pidió a las autoridades que lo ayuden a encontrar una cama UCI y un respirador mecánico para su padre, ya que las requiere con urgencia.

Debido al contagio de sus papás, el agente tuvo que vender su camioneta Hyundai y con este dinero acondicionó su casa con oxigeno y medicamentos, además, contrató a médicos y enfermeras.

Gracias a los cuidados y la medicación, su madre pudo recuperarse; pero su padre no. Por ello tuvo que ser llevado al Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, aunque hasta el momento no hay disponible una cama UCI, que requiere.

TROME | Policía vende su camioneta para el tratamiento de su papá con COVID (90)

POLICÍA REALIZA DRAMÁTICO PEDIDO

Según contó el policía, su padre tiene una saturación de oxígeno baja, además, tiene el 80 % des sus pulmones afectados y su salud es crítica. “Él está luchando, pero me dijo ‘hijo no me dejes morir’, y yo no voy a permitir que mi papá muera. No me voy a mover de acá hasta que mi papá se ponga de pie, porque se lo prometí a mi mamá y mi hermana. Voy a regresar con mi papá vivo”, manifestó.

MÁS INFORMACIÓN: CONOCE EL PADRÓN DE VACUNACIÓN DE ESSALUD PARA ADULTOS MAYORES

“NO PUEDE CAER MI VIEJO”

El agente contó que sus papá siempre le decía que ya estaba cerca la llegada de la vacuna. “Me decía ya falta poco para la vacuna y no va caer mi viejo. No va caer mi papá. Él está luchando. Solo necesita una cama UCI, no lo dejen morir”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR:

SJL: Vecinos comen ceviche junto a cuerpo de joven asesinado esta madrugada

Desde qué fecha inicia la vacunación COVID-19 de los adultos mayores del SIS y de los que no tienen ningún tipo de seguro

Autos de Padomi visitan casa por casa para vacunar a adultos mayores

NO DEJES DE VER:

Camilo y Evaluna: canción “MACHU PICCHU” causa polémica en Perú

El TÍO LENGUADO confiesa el secreto del ceviche de 6 soles a Trome

RITUAL PARA ATRAER EL DINERO Y LA ABUNDANCIA con laurel y canela

ANAIS GARMEDIA, la TIKTOKer “gemela” de Selena Quintanilla

¿Qué está pasando en la frontera entre Ecuador y Perú y por qué ONG’S piden el retiro de militares?

¿Por qué JORGE BENAVIDES y CARLOS ÁLVAREZ se separaron?: la historia del sketch del conflicto