El presidente de la República, Martín Vizcarra, no ofrecerá por tercer domingo consecutivo su acostumbrado pronunciamiento a la Nación en el marco del vigésimo octavo día del estado de emergencia y aislamiento social obligatorio, decretado para contener el avance del nuevo coronavirus.

Prensa de Palacio de Gobierno informó que el mandatario se encuentra evaluando las medidas adoptadas durante el Estado de Emergencia Nacional por el Covid-19, dispuesto desde el día 15 de marzo, y el cual incluye el aislamiento social obligatorio de la población.

Luego, este lunes se llevará a cabo un Consejo de Ministros, en horas de la mañana. Tras esto se realizará la conferencia de prensa virtual, alrededor del mediodía.

La primera vez que el presidente no realizó una videoconferencia fue el domingo 29 de marzo, cuando realizó una evaluación integral de las medidas adoptadas en la primera etapa de la emergencia. La siguiente ocasión fue el 5 de abril.

Este viernes se dispuso, por Decreto Supremo publicado en el diario oficial El Peruano, la cancelación de los días de salida diferenciados para hombres y mujeres durante el estado de emergencia.

También se ordenó que la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios sea ahora desde las 6 p.m. hasta las 4 a.m. del día siguiente (y ya no hasta las 5 a.m.) a nivel nacional, con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en los que la inmovilización social rige desde las 4 p.m. horas hasta las 4 a.m.