Para prevenir contagios del coronavirus , los usuarios del transporte público y de la Línea 1 del Metro de Lima tendrán que usar obligatoriamente protectores faciales desde este lunes 20 de julio, indicó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Para reforzar el cumplimiento se inició una campaña informativa a través de todo el personal en estaciones, mensajes por audios, página web y redes sociales, con el fin de sensibilizar a los pasajeros”, indicó el MTC.

La titular de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), Ana Jara, informó que habrá fiscalizadores en los principales paraderos de Lima que demandarán el uso de dichos protectores en cústers y combis.

“También verificarán que las unidades de transporte cumplan con el aforo de pasajeros, de acuerdo a los asientos señalados en su tarjeta de identificación vehicular, y en ningún caso pueden llevar a personas paradas”, remarcó.

A su vez, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que, según una publicación de la revista británica ‘The Lancet’ y estudios de las universidades de Nueva Gales de Australia y Leipzig de Alemania, los protectores faciales reducirían en más del 90 % la transmisión del Covid-19.

Los protectores faciales reducirían en más del 90% la transmisión del #COVID19. Así lo señala una reciente investigación británica. No olvides usar mascarilla, lavarte las manos y respetar la distancia social. #PrimeroMiSalud Más información: https://t.co/4lIYTewB53 pic.twitter.com/xqYTAfLXtK — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) July 17, 2020

Mario Izquierdo, de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Minsa, indicó que dichos implementos constituyen una franca barrera física.

Aclaró que no reemplazan a la mascarilla, tampoco al lavado de manos o distanciamiento social, pero sí representan una protección adicional, especialmente para personas con factores de riesgo o que trabajan en contacto con el público. Además, imposibilita tocarse el rostro con las manos contaminadas.

Se aconsejó que el protector facial debe colocarse después de lavarse las manos y haberse colocado la mascarilla. Su retiro debe realizarse con los ojos cerrados momentáneamente, tocando su arco y no la lámina que protege el rostro. La limpieza es con agua y jabón para no deteriorarlo.

DISCREPA CON VIZCARRA

En la víspera, el presidente Martín Vizcarra señaló: “La enfermedad nos ha enseñado que este virus va a atacar a todos, que nadie se va a salvar. Hay que estar preparados, no tenemos otra alternativa”.

Por ello, la exministra de Salud, Patricia García, indicó : “Discrepo abiertamente con el mandatario Vizcarra. Eso de que todos nos vamos a contagiar tarde o temprano no es correcto. Se van a contagiar las personas que no se cuidan o que no tienen cómo cuidarse. Hay que ganar tiempo porque sabemos que vendrá la vacuna y esa debería ser, finalmente, la mejor forma de prevención”.

Asimismo, García se mostró en contra de la reactivación de algunas actividades económicas, ya que podrían convertirse en focos de contagios.