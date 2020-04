¡El colmo! Dos policias, uno en retiro y otro en su día de franco, fueron detenidos la mañana de este martes 7 de abril por incumplir la medida que restringue el tránsito de varones los martes, jueves y sábados, en el marco del Estado de Emergencia decretado para frenar la propagación del coronavirus en el Perú.

Una reportera del programa Mujeres al Mando llegó a un mercado de Rímac para constatar si las personas cumplían las disposiciones de la cuarentena, que ordena que solo las mujeres salgan los días martes, jueves y sábados a realizar las compras para el abastecimiento del hogar. Es allí que captaron a dos efectivos de la PNP comprando a pesar de la prohibición.

El primero fue un policía que estaba de civil haciendo compras en el centro de abastos. El efectivo aseguró que tuvo que salir porque es su día de franco y vive solo con sus dos padres mayores, sin embargo la reportera le reclamó por haber estado con una jovencita momentos antes. El agente se negó y dijo que era una persona desconocida que caminaba a su lado.

“Nosotros somos periodistas y a nosotros tampoco nos permiten salir los días que no nos toca (...) Está prohibido, por más que usted sea policía, incluso con mucha más razón", dice inginada. “La ley es para todos. Yo que soy mujer, si mañana no me toca, yo no puedo salir", aseguró.

El efectivo encargado de la intervención confirmó lo dicho por la reportera. “Usted como policía que imparte la ley debería saberlo (la norma)”, se reafirmó la periodista.

Instantes después, detuvieron a otro policía, esta vez uno en retiro, que estaba haciendo compras con su familia. “Lo primero que presentan no es su DNI sino su carnet de Policía y eso no los hace exentos de la ley”, agregó indignada.

Ambos efectivos de la PNP fueron conducidos a la comisaría del sector, donde constatarán sus datos y serán retenidos por 4 horas si es la primera vez que son intervenidos por incumplir las normas del Estado de Emergencia.

Reportera se indigna con policía de civil que fue a comprar a pesar de la prohibición