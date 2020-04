Coronavirus Perú | Últimas Noticias | La ministra de la producción Rocío Barrios manifestó que plantean la posibilidad que unos 220 mil restaurantes del país puedan volver a operar progresivamente, bajo la modalidad de entrega a domicilio o recojo en el local durante la ampliación de la cuarentena por el coronavirus; sin embargo las apps de delivery como Glovo o Rappi aún no podrán volverar a operar, manifestó en una entrevista para RPP.

Barríos afirmó que van plantear que unos 220 mil restaurantes vuelvan a trabajar con los protocolos de salubridad necesarios y solamente entregando a domicilio sus platillos o bajo la modalidad de recojo en el mismo local, a clientes que vivan cerca.

También adelantó que trabajan en la posibilidad que otros locales como los pequeños restaurantes que vendan menú vuelvan a operar.

GOBIERNO ANUNCIA ENTREGA DE BONO DE 760 SOLES

Bono Universal Familiar de 760 soles

APPS DE DELIVERY

Sobre las aplicaciones como Rappi y Glovo, la ministra afirmó que estas no podrán operar todavía, ya que no tienen una regulación en el país, aunque eso no quiere decir que no lo puedan hacer más adelante.

“Quién nos garantiza que cumplan con los protocolos de salubridad. ¿Qué pasa si al momento de la fiscalización se quiebra el protocolo, quién sancionamos si no cumplen?”, explicó la ministra Rocío Barrios.

POR INTERNET

La ministra también se pronunció sobre los grandes centros comerciales y afirmó que por el momento podrán hacerlo bajo la modalidad de e-commerce, con recojo.

También manifestó que las empresas textiles y otras, que cumplan con protocolos para evitar la propagación de la enfermedad, también podrían operar.