¡Gran iniciativa! El padre Omar Sánchez se hizo conocido esta mañana por la gran labor que viene desarrollando en Villa María del Triunfo para ayudar a los más necesitados durante esta cuarentena decretada para frenar el avance del coronavirus en el Perú.

El sacerdote explicó que gracias a un proyecto organizado por Caritas Lurín, donde ocupa el cargo de secretario general, el Hogar De Las Bienaventuranzas, la Red Corazones y Misión Huascarán, vienen preparando alrededor de 10 mil canastas repletas con víveres para abastecer a las familias que viven en pobreza en toda la zona sur de Lima, desde San Juan de Miraflores hasta Pucusana.

Junto al sacerdote, decenas de voluntarios se mudaron al Hogar De Las Bienaventuranzas de VMT para participar en el armado y distribución de las canastas. Son jóvenes fieles que no pueden volver a sus casas para no exponer a sus familias y no desacatar la orden de cuarentena.

Las canastas contienen arroz, azúcar, aceite, leche, fideos, menestras, atún y huevitos de codorniz, que fueron comprados en su totalidad a un productor que ofreció regalar a sus animalitos porque no tenía como mantenerlos ni darles de comer en medio de la cuarentena.

Puedes ayudar a la misión del padre Omar aportando al Yape: 954826400. Por cada 15 soles que se junten, una familia en pobreza puede comer tres días. Según el sacerdote, han realizado dos compras grandes de víveres para preparar 10 mil canastas y esperan que con el apoyo de todos puedan hacer más para seguir ayudando.