El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) publicó los lineamientos para el funcionamiento de las salas de juego, casinos y tragamonedas, como parte de la fase 4 de reactivación económica del país en medio de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

A través de la Resolución Ministerial N° 196-2020-MINCETUR publicada este lunes, se precisa que los clientes deberán usar obligatoriamente la mascarilla comunitaria y/o quirúrgica y protector facial durante su permanencia en el local.

Deberán mantener un comportamiento oportuno que evite el contagio del COVID-19 (no tocar los ojos, nariz y boca sin lavarse las manos con agua y jabón previamente). También tendrán que realizar la desinfección del calzado a la hora de ingresar.

Antes de entrar a la sala de juego, se les tomará la temperatura corporal a todos los clientes. De tener una temperatura mayor a los 38°C, no se permitirá su ingreso. Se precisa que deben mantener el distanciamiento social de por lo menos 1 metro.

En la sala de juego se debe implementar puntos de desinfección para manos, ubicados en el área de caja, en las áreas de ingreso a las salas de juego y servicios higiénicos. Está prohibido el ingreso de alimentos y/o bebidas por parte de los clientes.

📣 | ¡Seguimos trabajando! Se aprobaron los "Lineamientos sanitarios ante el COVID-19 para destinos turísticos” además del “Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 para salas de juego”. 🙌 🇵🇪 https://t.co/RPHKOE3TuR — MINCETUR (@MINCETUR) September 28, 2020

Se precisa que la sala de juego no brindará atención a los clientes que no cumplan con las medidas preventivas sanitarias establecidas, caso contrario no podrán ingresar o permanecer en él.

En caso se realicen sorteos en la sala de juego, se evitará que las personas se levanten de sus ubicaciones al momento de la entrega del premio, manteniendo siempre el distanciamiento físico.

Finalmente, se suspende hasta nuevo aviso el uso de las cajas itinerantes, por lo cual todo pago será centralizado en caja.