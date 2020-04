Coronavirus Perú | Últimas noticias | Un hombre en aparente estado de ebriedad humilló e insulto a los policías durante el ‘toque de queda’ en el distrito de San Isidro. El bochornoso espectáculo fue grabado por los vecinos de la zona.

“Qué me vas a cuidar solo, cholo de mi...a, yo me cuido solo (...) No tienes plata para estudiar en una universidad, por eso eres policía”, gritó el hombre a los efectivos.

El sujeto, fuera de sí, mencionó que era “Carlos Wiesse” mientras seguía con los improperios contra los efectivos del orden.

“Cholos, son bien feítos, empresarios como yo que bajen sus sueldos, ahí los quiero ver. ¡No quiero nada con nadie!", mencionó el sujeto.

Incluso, el hombre recriminó a los vecinos que salieron a aplaudir a los policías por su loable labor durante el Estado de Emergencia: “No sé por qué lo hacen. Si es su trabajo, no entiendo. Que me aplaudan a mí".

Los policías no detuvieron al hombre que los insultó porque se negó a abrir la puerta de su departamento.

Hombre humilló a policías en San Isidro. (Canal N)