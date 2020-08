Para no creerlo. Uno de los sujetos intervenidos en la discoteca de Manchay donde se realizaba una ‘fiesta COVID’ señaló a la policía que lo detuvo como la ‘principal responsable’, si se contagia con el coronavirus.

Esta persona que dijo llamarse Giancarlo Cruz Neyra responsabilizó a las autoridades si es que llega a contraer la enfermedad, en lugar de reconocer su falta por asistir a estos establecimientos.

“Me han quitado mi morral con la mascarilla y todo. Si me muero es por ellos. (...) Me han pateado, si hoy día me enfermo y llegó al hospital es por ellos”, manifestó muy suelto de huesos.

Cuándo el reportero le increpó por asistir a este tipo de actividades cuando el gobierno ha dispuesto un aislamiento social obligatorio, afirmó que no se arrepiente de nada ‘porque está borracho'.

MÁS DE 90 INTERVENIDOS EN FIESTA COVID DE MANCHAY

Esta y otras 90 personas fueron intervenidas en una discoteca de la zona de Praderas de Motocros. Todos fueron llevados a la comisaría de Manchay por no respetar las disposiciones del gobierno.

Pero esta no fue la única actividad festiva que se realizó en la capital pese al Estado de Emergencia, en la zona de Jicamarca (Lurigancho-Chosica), la policía también intervino a 90 personas que celebraban el aniversario de una empresa de seguridad.

