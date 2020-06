OTRO MÁS. Después de las varias denuncias contra sujetos que escupen a los periodistas, enfermeras y hasta autoridades que los intervienen por faltar a las medidas dispuestas para frenar el avance del coronavirus en el Perú, un nuevo desadaptado se puso en evidencia el pasado domingo, en el día 98 del estado de emergencia.

Según denunció ‘Mujeres al Mando’, el hombre salió de su casa en pleno toque de queda del domingo sin mascarilla, disposición mínima y obligatoria para evitar contagios. La reportera del programa se acercó para consultarle el motivo de su salida, pero el sujeto reaccionó mal.

“¿Por qué salir a esta hora?”, le preguntó la periodista. “Estoy mal tía”, le contesta mientras camina. “¿Va ir a un centro médico?”, le repregunta sin esperar que el desadaptado fuera a voltear y toserle encima, en clara señal de amedrantamiento.

“¿Y su mascarilla señor? No puede hacer eso... Pero por qué me has escupido. O sea, sí sabes que eso no está permitido, podrías ir hasta a la cárcel”, le reclama la reportera mientras contaba que el hombre aseguraba estar de camino a comprar medicinas porque estaba enfermo.

Personal de Serenazgo pasó por la zona e intervino al sujeto, que negó que quiso amedrentar a la periodista. Asimismo aseguró que lo estuvieron acosando, a pesar que las imágenes muestran que le hicieron una sola pregunta.

Finalmente los efectivos le dieron una mascarilla y el inadaptado trató de pedir disculpas. Frente a esta conclusión, las conductoras de Mujeres al Mando pidieron identificar al hombre para que sea sancionado.

Sujeto sin mascarilla tose sobre reportera para amedrantarla en pleno toque de queda | MAM | TROME