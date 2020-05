Por: Jimmy Hernández

A cinco días de terminar la cuarentena en el país, los casos de contagios por coronavirus siguen creciendo de forma alarmante y generando preocupación.

Según lo planificado por el Ministerio de Salud, por estos días ya debería descender la tendencia de la pandemia, pero desde hace unas semanas los casos más bien vienen aumentando, especialmente en regiones como Lambayeque y Loreto.

Para Ciro Maguiña, vicedecano de Colegio Médico, el Gobierno deberá controlar y tener un plan si es que los casos de infectados se triplican tras levantarse la cuarentena el próximo 10 de mayo. “Mucha gente saldrá a sus centros de trabajo, otros seguramente a pasear, la gente tendrá que poner de su parte y ser responsable para no incrementar los casos. Mucho cuidado con el rebrote del virus. Es una posibilidad que haya más contagios si la población no coopera. Y el Gobierno deberá tener un plan si llega a ocurrir esta situación”, indicó.

Por su parte, el doctor Elmer Huerta afirmó que el país ya está en el pico de la enfermedad, pero que el descenso de casos ‘será lento’.

“Vamos a tener que convivir con la pandemia por un largo tiempo. Se tiene que levantar la cuarentena. La gente ya no va a obedecer más, si no hizo caso en 48 días, qué va a hacerlo en 60 días”, explicó.

CIERRAN MÁS MERCADOS ‘BOMBAS DE TIEMPO’

Para evitar la propagación de focos infecciosos, otros tres mercados de Surquillo fueron cerrados por el municipio del distrito.

Según informaron, esta medida fue tomada debido a los más de cien compradores que dieron positivo al virus en el mercado ‘San Felipe’.

“Hemos abierto este mercado itinerante ‘De la Chacra a la olla’ para beneficiar a más de cien mil habitantes. Se mantendrá el protocolo de limpieza”, indicó el alcalde de Surquillo, Giancarlo Guido.

Según el Gobierno, los centros de abasto son los principales focos de contagio y por eso se tendrán que tomar medidas de prevención.

El ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, afirmó que diez grandes mercados son considerados de alto riesgo y por ello serán intervenidos para garantizar la salud de la población.

Según el ministro de Salud, no podemos tener mercados donde la gente se aglomera, no está garantizada la distancia social, no se toma la temperatura, se ingresa sin mascarilla y no hay lugar para lavarse las manos.

Esta alarmante realidad se confirmó ayer con la gran afluencia de público al mercado Huamantanga (Puente Piedra), Ciudad y Campo (Rímac) y Valle Sagrado (San Juan de Lurigancho).

Cerrarán mercados y sancionarán a transportistas

HOSPITALES DEL CALLAO COLAPSAN

Un duro momento viven los chalacos luego de reportarse que varios de los hospitales de su región estarían colapsados por la gran cantidad de pacientes con Covid-19.

Un video del interior del Hospital Daniel Alcides Carrión muestra a enfermos esperando ser atendidos y un lugar sin las medidas de salubridad, donde mascarillas, guantes y mandiles son arrojados al suelo. Con casi 4 mil contagiados, el Callao es la segunda región con más casos de coronavirus en todo el Perú, solo superada por Lima.

CIFRAS

De otro lado, en el día 50 de la emergencia nacional, el Ministerio de Salud reportó que, tras realizar más de 385 mil pruebas de descarte, la cifra de contagiados aumentó a 47,372.

Además, el número de fallecidos se elevó a 1,344, mientras que 5,435 personas se encuentran hospitalizadas y 694 pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Por su parte, el ministro de Vivienda, Rodolfo Yánez, afirmó que se está evaluando mantener la cuarentena en regiones donde aún no baja el nivel de contagio del coronavirus.

Finalmente, tras denunciar el colapso del Hospital EsSalud Edgardo Rebagliati por el incremento de casos, los médicos del referido nosocomio se pusieron de rodillas para orar y pedir ayuda divina.

sepa que...

lSegún el reporte del Ministerio de Salud, Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados: 29,842.

lEn el interior del país, la región Lambayeque, con 2,763 casos, es la más afectada por la pandemia.