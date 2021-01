En las últimas semanas los casos de jóvenes contagiados de coronavirus en el país han aumentado considerablemente. Ante esta situación, Cuarto Poder recogió los testimonio de tres pacientes entre los 25 y 45 internados que no presentaban enfermedades preexistentes y tras contagiarse del COVID-19 fueron internados en el Hospital Octavio Mongrut de EsSalud.

Uno de los pacientes, identificados como Merlín Aguilar (27), contó que era una de las personas que creían que no se iba a contagiar. “La fiebre no me paraba, tenía tos, diarrea, dolor de espalda y cuando ya no podía ni pararme, le dije a mi familia que me lleve al hospital. Yo pensé que no me iba a pasar a mí. Cuídense que esto es bien feo”, manifestó para el dominical de América.

Otro de los pacientes, Erick Gamboa (29), narró que en la unidad de cuidados intermedios, le pusieron una máscara respiratoria con oxígeno, gracias a eso empezó a mejorar. “Siempre me cuidaba desde que empezó todo, tenía todos los cuidado; pero me tocó pues”, manifestó.

Aguilar contó que acudió al Centro de Lima a hacer compras para su negocio e incluso que se reunió con amigos. Otro paciente, identificado como John Reyes (35), sospecha que contrajo el virus en la calle por las aglomeraciones de las compras de Navidad.

EL AUMENTÓ DE PACIENTES JÓVENES

Al respecto, la vocera de EsSalud la doctora Sofía Romero, informó que desde fines de diciembre e inicios de enero el número de pacientes menores de 40 años con COVID aumentó, mientras que la unidad de cuidados intensivos, la tercera parte de personas son menores de 45 años.

TROME | El crudo testimonio de jóvenes contagiados con COVID 19 (Cuarto Poder)

TAMBIÉN LEE:

“Prefiero ponerme un veneno antes que ponerme la vacuna”: gente consultada en las calles de Lima no se vacunaría

Puno: Viviendas y cultivos resultan inundadas tras desborde de río Vilque

San Juan de Lurigancho: Piden cupo para sacar a ‘Loco Aroni’ y arrojan granada en pollería