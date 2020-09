Al mismo estilo del ‘Osito Lima’, un nuevo personaje ha comenzado a salir a las calles de la capital para ayudar a los más necesitados en estos tiempos difíciles. Tiene 27 años, es trujillano y lo conocen como ‘Tiburón Lima’.

Este joven tampoco desea hacer pública su identidad y se esconde bajo el disfraz de un enorme pez. “Cada vez que veo a una persona en la calle, pienso en mí. Cuando tenía 16 años era un poco rebelde y en una ocasión dormí en un parque. Es horrible, te congelas. Ayudo no porque tenga mucho dinero, sino porque sé qué es no tener nada”, confesó a Trome.

Desde hace menos un mes, ‘Tiburón Lima’ inició esta noble acción que se viralizó en Facebook y TikTok. Además de regalar hasta 400 soles, sobre todo a ambulantes, obsequia una canasta llena de víveres.

SUS FRASES

Usa frases como ‘mamita linda’, ‘te quiero’ y ‘hoy es tu día de suerte’. En su último video, aparece ayudando a una venezolana de 65 años. Incluso, la llevó a comer y le compró ropa y zapatos.

“No terminé la secundaria, soy un emprendedor. Me dedico al comercio electrónico y con eso financio mi labor. Tengo clientes en Estados Unidos, Australia y Reino Unido”, dijo. Pidió a los empresarios y hasta al presidente Martín Vizcarra que se sumen a estos actos de caridad. “Traten de ayudar al prójimo, porque cuando te mueres no te llevas nada. El dinero no lo es todo”, finalizó.

SEPA QUE...

* Vive con su pareja y sus cuatro perros, cerca de San Miguel.

* En Facebook tiene más de 10 mil seguidores. En TikTok sobrepasa los 8 mil.