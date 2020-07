Por: Jimmy Hernández

Desde hoy, los pasajeros del transporte público deberán usar obligatoriamente el protector facial junto a la mascarilla para evitar el contagio del Covid-19 . La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el 31% de usuarios en Lima no acata la disposición.

“Desde que se inició la ‘marcha blanca’ se ha detectado que un gran grupo de personas no usa protector facial, se exponen a contraer el virus y representan un riesgo para los demás pasajeros”, indicó Eduardo Melgar, director de Fiscalización y Sanción de la ATU.

Manifestó que desde hoy, fiscalizadores de la ATU junto a efectivos policiales y militares realizan exhaustivas inspecciones en los principales paraderos de Lima y Callao.

“Las personas que no tengan dicha pieza no podrán usar el transporte público. Exhortamos a los ciudadanos a no perder su viaje. No se les va a permitir subir y, si lo hacen, serán retirados”, remarcó Melgar.

MULTAS

En el decreto del MTC, no se establecen multas para las personas que no usen protector facial, pero sí estarán impedidas de usar el transporte público.

Sin embargo, sí se multará con S/ 430 a transportistas que permitan que los pasajeros aborden sus unidades sin protector. Además, se les retendrá el brevete.

Las empresas de transporte serán multadas con S/ 2,150 si llevan más pasajeros que la cantidad de asientos señalada en su tarjeta vehicular o si van parados.

El mismo monto pagarán quienes no limpien ni desinfecten el vehículo.

25 MIL FALLECIDOS

Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio de Salud no emitió su informe diario sobre las cifras de fallecidos. Sin embargo, la ministra del sector, Pilar Mazzetti, afirmó que, hasta la fecha, hay 25 mil fallecidos por dicha enfermedad, entre confirmados y sospechosos.

“Ante esta situación, propondremos la cuarentena focalizada en regiones donde los casos de contagio son altos para así evitar el colapso de hospitales”, agregó.