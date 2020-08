Debido al estado de emergencia decretado para mitigar el avance del nuevo coronavirus, el Ministerio de Salud (Minsa) advirtió que una de las manifestaciones más comunes de problemas de salud mental entre los niños durante estos meses son los trastornos del habla y lenguaje.

De acuerdo con el comunicado, Claudia Valdez Rojas licenciada tecnólogo médico en terapia del lenguaje del Minsa, señaló que los infantes constituyen una de las poblaciones más vulnerables debido a la emergencia. En ese sentido, detalló que se reportan casos de menores de edad que desarrollan dificultad para articular sonidos, sufren alteraciones en la fluencia del habla y presentan problemas en la adquisición del lenguaje expresivo o comprensivo.

“El confinamiento ha generado que los niños que ya tenían una patología del lenguaje previa vean truncados sus avances. Asimismo, los que no sufrían de estos problemas se han visto limitados en su interacción social, lo que impacta negativamente en el incremento de su vocabulario y habilidades comunicativas”, afirma la especialista.

Muchas de estas situaciones, agrega Valdez Rojas, se han visto agravadas por el duelo familiar, con casos de ansiedad, depresión e incremento del estrés entre los miembros de la familia.

“Nuestros niños están presentando problemas emocionales y conductuales, los cuales están teniendo un efecto negativo sobre el desarrollo cognitivo, social, afectivo y del lenguaje. A eso le podemos sumar que muchos padres se ven en la necesidad de salir para generar sustento en el hogar, lo cual impide que puedan participar activamente en la estimulación del lenguaje en los niños”, agrega la especialista.

Por ello, recomendó que los padres de familia deben estar atentos a las señales de alerta que se presentan en niños de entre dos y siete años. Explicó, que por lo general, los problemas se manifiestan cuando el niño a la edad de dos años casi no emite palabras o solo se comunica mediante gestos, no responde al llamado de su nombre, ausencia del uso de frases u oraciones a la edad de tres años, no comprenden las indicaciones, presentan repeticiones durante el habla y dificultad en la articulación de sonidos.

Otros niños que pueden presentar problemas son aquellos que juegan demasiado tiempo solos o se aíslan de forma voluntaria y constante. Asimismo, los que hablan muy poco o cuando lo hacen no se les entiende.

En ese sentido, el Ministerio de Salud, a través de los 154 centros de salud mental comunitario (CSMC) con los que cuenta, viene realizando teleorientación en el cual se tiene comunicación directa con el paciente y su tutor o padre. “Esto nos permite asesorar y guiar a los padres para continuar con el proceso de intervención, de esta manera evitamos retrasos y seguimos potenciando las habilidades comunicativas de nuestros niños”, indica Valdez Rojas.

Hasta el mes de junio los CSMC atendieron 6.846 casos de problemas de lenguaje en todo el país. La representante del Minsa señaló que corregir a tiempo las necesidades y dificultades del lenguaje ayudará a prevenir problemas de lectoescritura, desarrollo del pensamiento, relaciones interpersonales, autoestima y salud mental en general.