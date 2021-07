El ministro de Salud, Óscar Ugarte, señaló que una dosis de la vacuna contra el COVID-19 protege solo en un 30% frente a la variante Delta de la enfermedad, pero que si se reciben las dos aplicaciones, el porcentaje llega al 80%. En esa línea, pidió a quienes no han regresado para vacunarse con la segunda dosis que asistan a los centros de vacunación para que la reciban.

“Efectivamente, hay un porcentaje de los 4 millones y medio de adultos mayores que recibió la primera dosis, pero no la segunda. Puede ser que ya estén muy confiados pero lo que decimos es que no hay que confiarse con la variante Delta, se ha demostrado en otros países que con una dosis solo se protegen en un 30%, pero con dos es 80% o más, por eso invocamos a los adultos mayores que no han regresado por su segunda dosis a que lo hagan”, dijo a la prensa desde el vacunacar de la Costa Verde.

Además, advirtió que la segunda ola no ha llegado a su fin y que no se puede descartar que se genere una tercera ola de la enfermedad si se relajan las medidas.

“La segunda ola no ha llegado a su fin, no debemos bajar la guardia, siempre hay el riesgo de tercera ola, todos debemos seguir las normas y usar doble mascarilla. Con eso debemos enfrentar mejor el riesgo de un rebrote”, sostuvo.

El último 4 de julio, Ugarte Ubilluz confirmó cuatro nuevos casos de la variante Delta corresponden al núcleo cercano de la primera paciente reportada la semana pasada en Comas.