Los tratos con tres laboratorios se encuentran muy avanzados y en los próximos días se firmarían algunos acuerdos, aseguró este lunes el viceministro de Salud Pública, Luis Suárez. El funcionario dijo esto al señalar que el Ministerio de Salud (Minsa) se encuentra negociando la compra de millones de vacunas con más de 20 laboratorios en el mundo.

En entrevista para la Agencia Andina, Suárez detalló que faltan muy pocas cosas en qué ponerse se acuerdo y que tanto los abogados del Minsa y del Ministerio de Relaciones Exteriores están redactando ya los acuerdos finales con estas empresas.

“De esos 20 [laboratorios], aproximadamente se han hecho con 12 acuerdos de confidencialidad para recibir la mayor información posible. No se puede revelar porque son secretos comerciales lo que negociamos. Lo segundo es que tengamos confianza en el trabajo que hace el Ejecutivo. Existen más laboratorios con los cuales se van a concretar contratos en los próximos días .Se van a concretar diversos contratos en los próximos días y vamos a tener vacuna en el primer trimestre y ojalá que empezamos a tenerla lo más pronto posible. Puedo dar fe que se está trabajando intensamente para tener vacunas seguras y efectivas, que realmente protejan”, remarcó.

“Por lo menos con tres laboratorios estamos en la última fase de negociación. Estamos en la fase de precios y acuerdos sobre aspectos logísticos, de cómo se traería la vacuna, de cómo sería el cronograma de entrega. Están revisando los contratos de la última etapa, por eso puedo decir que está muy avanzada la negociación. Lo que se está ajustando son aspectos diversos como a dónde van a llegar los aviones, si nosotros tenemos que recoger la vacuna, si los laboratorios las van a traer al país. Son aspectos que están en la última etapa”, agregó el viceministro.

Luis Suárez detalló que el Minsa se encuentra haciendo los mayores esfuerzos para lograr cuanto antes algunos lotes de vacuna, que sería colocada de forma prioritaria al personal que se encuentra en la primera línea de atención de la pandemia, como los profesionales de la salud y la policía, para luego ser administrada a la población vulnerable frente al coronavirus.

Respecto a que no se concretó la llegada de vacunas a fines del presente mes señaló que el país tenía una propuesta muy avanzada con un laboratorio que aseguraba la entrega de algunas dosis en diciembre, pero que por razones de la misma negociación no se cerró el acuerdo. Dejó en claro que no se le ha descartado por completo de futuras conversaciones.

En esa línea, el funcionario pidió a la población tener mucha paciencia, pero sobre todo mucha confianza en las gestiones que realiza el sector para asegurar esta herramienta de lucha contra la pandemia en el país.

“Las negociaciones de una vacuna no son fáciles, toman su tiempo. El mecanismo de negociación tiene mucha incertidumbre cuando vamos a comprar algo que aún tiene que revisarse muy bien; los pros y los contras, el precio. Lo que debe quedar claro es que no se ha parado de trabajar en ningún momento respecto a la vacuna”, indicó.

Desfase en cifras de contagios

Al ser consulta sobre el informe de El Comercio respecto a que las diferentes Direcciones Regionales de Salud (Diresa), así como las Direcciones de Redes Integradas de Salud de Lima, han reportado –en conjunto– casi dos millones de casos confirmados del COVID-19, el viceministro de Salud sostuvo que el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) es el que recopila la información de estas direcciones de salud y utiliza los casos sintomáticos para trazar la curva epidémica a fin de ver la evolución de la enfermedad.

Sin embargo, explicó que muchas regiones colocan en su curva epidémica los casos asintomáticos, cuando no es correcto. “Muchas regiones, hacen la curva epidémica en sus gráficos, pero también colocan los casos asintomáticos que salen de los tamizajes en mercados o estudios populosos. Entonces, esos casos asintomáticos no se pueden poner en la curva epidémica porque no tienen fecha de inicio. No sabemos en que momento se infectaron”, explicó.

“Hoy puedo tener un paciente con resultado de prueba positiva, de repente se infectó hace tres meses. Entonces, no es un nuevo contagiado. Entonces para evitar estos errores, internacionalmente se utilizan los casos sintomáticos para el trazado de la curva epidémica. Entonces, esa especulación que no es uno sino dos millones en realidad es algo que no tiene importancia, dado que en estos momentos solamente lima tiene 4 millones de infectados. Es necesario conocer bien los indicadores epidemiológicos. No es hablar por así nomás de nuevos contagios sino hablemos con propiedad”, indicó.