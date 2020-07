El exministro de Salud Víctor Zamora afirmó este viernes que su salida del sector no está relacionada con el reconocimiento de un desfase de fallecidos en el conteo oficial de decesos por coronavirus. El Ministerio de Salud (Minsa) reconocido el último miércoles que desde el incio de la pandemia hasta el mes de junio, el desfase es de 3.688 muertos.

En entrevista con TV Perú Noticias, Zamora Mesía recordó que su cambio no fue el único sino que el presidente Martín Vizcarra dispuso nuevas designaciones en el gabinete ministerial, a cargo de un nuevo primer ministro, Pedro Cateriano.

“Definitivamente no es el motivo de la salida del Gabinete. Mi salida, como dijo el presidente, comprende a una renovación casi completa del Gabinete. Recuerde que somo 13 ministros que hemos sido reemplazados por un equipo que refresca la capacidad ejecutiva del Gobierno”, refirió.

Explicó que este sinceramiento de cifras oficiales es el resultado del trabajo desarrollado por un equipo que lideró, y que comenzó su labor el 4 de junio, recabando información de las estadísticas registradas desde el mes de marzo hasta fines de junio.

Recordó que está constituido por los equipos técnicos del Ministerio de Salud (Minsa), el grupo de prospectiva de COVID19 y un representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). “Somos unos de los pocos países que han abierto sus datos en medio de la pandemia”, remarcó.

Al ser consultado sobre la investigación de la Contraloría General de la República para determinar cuál es la verdadera cantidad de fallecidos por COVID-19 en el país, Zamora aseguró que nunca fue voluntad del Gobierno maquillar u ocultar cifras sobre el avance de la pandemia en el país.

“Nuestra voluntad siempre ha sido desde la formación de prospectiva, abrir los datos y la confirmación del grupo mixto para la mortalidad. Siempre he rechazado que los términos de maquillar, ocultar, o voluntad de no informar nunca ha sido la voluntad del Gobierno ni de mi gestión. Consecuentemente, saludo que la Contraloría, Defensoría del Pueblo o Congreso hagan una evaluación de nuestro accionar sobre el manejo de datos”, precisó.

Dióxido de cloro

De otro lado, el exministro Víctor Zamora advirtió a la ciudadanía evitar su consumo de dióxido de cloro. Indicó que el Minsa no ha otorgado ningún registro sanitario que autorice la comercialización de productos que contengan dióxido de cloro y/o clorito de sodio y que en el país no se ha autorizado ningún ensayo clínico con algún producto que contenga estos componentes.

“Tiene dos efectos secundarios: generar una falsa sensación de protección. El dióxido de claro no protege, no cura, no previene por lo tanto no es seguro su toma si uno pretende defenderse del COVID-19. Lo segundo es que genera potenciales daños al organismo. Nosotros siempre lo hemos advertido. No consuman ese producto. Eviten la automedicación no solamente este producto cuya ingesta no haya sido aprobada por el ministerio”, señaló.