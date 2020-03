Rafael Rey, uno de los miembros del directorio del Banco Central de Reserva (BCR) y conductor del programa Rey con Barba y Tudela, anunció-a través de su cuenta de Twitter-que ha contraído el coronavirus (COVID-19). El exministro comentó que este viernes fue “notificado” sobre el virus.

El miembro del BCR sostuvo que está cumpliendo la cuarentena obligatoria para evitar la propagación del coronavirus.

Asimismo, pidió a las personas que han tenido contacto con él la semana pasada a tomar “las medidas indicadas de precaución”.

“Hoy he sido notificado como positivo al coronavirus. Aunque desde que se recomendó no he usado las manos para saludar y estoy cumpliendo la cuarentena desde que fue ordenada, lo hago saber para que aquellos con los haya alternado la semana pasada tomen las medidas indicadas de precaución”, escribió Rafael Rey en su cuenta de Twitter.

Según el presidente Martín Vizcarra hasta el momento hay 263 personas infectadas por coronavirus y ya hay cuatro fallecidos.