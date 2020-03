¡Nuestro Daniel Alcides Carrión! El ex candidato a la alcadía de San Román en Juliaca y médico, Renato Valdivia indicó que el coronavirus es una mentira. El profesional de salud realizó un video donde se ofrece a ser inyectado con el virus para probar que se trata de un cuento.

“Me ofrezco de voluntario en el Perú para ver si el dichoso coronavirus puede matar gente y crear una epidemia en nuestro país. Quiero saber si es verdad todo este cuento del coronavirus”, precisó Renato Valdivia dejando atónito a sus seguidores.

Renato Valdivia dejó abierta la posibilidad de que quizás el coronavirus podría ser letal: “Ahora si es verdad y me muero, tomen sus precauciones y si no me muero y me mejoro con las medicinas que he creado ya saben donde buscarme”, dijo. Además, culpó de la recesión económica que sufre nuestro país al mandatario Martín Vizcarra. “Si se cae la economía yo lo culpo todo al presidente de la Nación”, finalizó el médico de Juliaca.

Tras las críticas, Renato Valdivia pidió disculpas muy a su estilo. “Yo humildemente conozco mis derechos, la publicación que hice, la hice ayer, cuando aún no estaba dada la orden de inmovilidad ni el estado de emergencia oficialmente... Estoy consciente de lo que dije y también sabré responder y argumentar por qué lo dije. Con mucha humildad solo repito que conozco mis derechos y la ley, no me van a amedrentar, tengo asesoría legal y recurriré a todas las instancias necesarias para defenderme. Sé que nadie va a morir de una infección viral en Los Andes... A menos que esto sea una mutación genética con el fin de aniquilar gente. Los pacientes ni siquiera están bien atendidos ni en Italia. Así como piden y exigen al CMP que se pronuncie, yo también les solicito los estudios epidemiológicos de todo esto, y qué algún medico peruano diga si estoy mintiendo, nuestro servicio de a salud, es bueno? Están nuestros hospitales en buen estado? Estamos en la capacidad de afrontar una pandemia? Dónde está el sector salud que no dice la verdad que todos sabemos. Que me caiga todo el peso de la ley... Pero que también que le caiga a todos los corruptos y los peces gordos. Agárrense conmigo y olvídense de Odebretch, y tooooooda la corrupción de años y años, olvídense de los congresistas rateros y corruptos. #doblemoral”, escribió en su cuenta de Facebook.

Este viernes el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que se incrementaron a 263 los casos confirmados de coronavirus (COVID-19) en el Perú. Esta situación generó que se eleve la demanda de las mascarillas para protegerse de un eventual contagio.

Imágenes difundidas por Latina muestran a ambulantes que venden este producto a las personas que transitan por el cruce de la avenida Emancipación con el jirón Chancay, en el Cercado de Lima. En la zona se observa una larga fila de personas que esperan obtener mascarillas. De acuerdo con el noticiero la unidad está a 35 soles, la caja de 50 mascarillas simples a S/ 145 soles y la caja de 20 mascarillas N-95 a S/600. “Están muy caras. Antes las cajas estaban S/15 o S/20. Se ha incrementado mucho en las boticas”, señaló una joven.

