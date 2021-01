El Ministerio de Salud (Minsa) informó este martes 25 de enero que se elevó a 40.107 la cifra de fallecidos por coronavirus (COVID-19) en el Perú. Se trata de 220 nuevos decesos frente a los 39.887 registrados desde el inicio de la pandemia hasta el lunes, luego que se anunciara la llegada de la segunda ola de la enfermedad.

Como se recuerda, el primer muerto por coronavirus en el país fue reportado el jueves 19 de marzo de 2020. Se trató de un hombre de 78 años que padecía hipertensión arterial y había sido internado en el Hospital de la Fuerza Aérea con insuficiencia respiratoria severa.

El presidente Francisco Sagasti anunció este martes 26 de enero, en un mensaje a la Nación, una serie de medidas restrictivas para detener el avance de la segunda ola del COVID-19 , las cuales se iniciarán el 31 de enero y culminarán el 14 de febrero. El jefe de Estado manifestó que Lima y otras 10 regiones pasaron de nivel alto a nivel extremo, mientras que las regiones también cambiaron de nivel por el incremento de contagios y el relajo de la población, sobre todo en el uso correcto de la mascarilla, no mantener distanciamiento, no respetar el toque de queda y, sobre todo, no acatar en la no realización de eventos ni reuniones familiares.

Gobierno dispone cuarentena en Lima

Lima pasará al nivel de alerta sanitaria extrema para mitigar los efectos del COVID-19, por lo que se impondrán restricciones e inmovilización social obligatoria total (cuarentena) desde el 31 de enero hasta el 14 de febrero.

por lo que se impondrán restricciones e inmovilización social obligatoria total (cuarentena) Además, solo una persona podrá salir a realizar las compras y no habrá transporte interprovincial terrestre ni aéreo en las regiones de nivel sanitario extremo.

Suspensión de los viajes interprovinciales

Están suspendidos los viajes interprovinciales vía terrestre y aérea en las regiones que están incluidas en el nivel de alerta sanitaria extrema. La medida regirá desde el 31 de enero hasta el 14 de febrero.

Pero el transporte interprovincial en las regiones que forman parte del nivel de alerta sanitaria alta si está permitido al 100%, mientras que en las regiones de nivel muy alto el transporte terrestre estará permitido al 50% de su aforo y el aéreo al 100%.

Cierre de casinos

Los casinos, gimnasios, cines, artes escénicas, iglesias, entre otros cerrarán desde el 31 de enero al 14 de febrero, ante el avance de la segunda ola de la pandemia del coronavirus en el Perú.

Estas nuevas medidas pertenecen al nivel extremo, que incluye a Lima Metropolitana, Callao, Lima Provincias, Áncash, Apurímac, Cerro de Pasco, Huánuco, Ica, Huancavelica y Junín.

También quedarán cerradas las bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales, actividades de clubes y asociaciones deportivas, eventos masivos, carnavales y fiestas costumbristas.

El paquete de medidas que corresponde a estas actividades también aplican para el nivel muy alto, al que ahora pertenecen las regiones de Arequipa, Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Moquegua, Puno, Tacna y Tumbes.

Suspensión de vuelos desde Brasil

Francisco Sagasti anunció además que los vuelos internacionales desde Brasil quedan restringidos, ante el avance de la pandemia del coronavirus en el mundo. “Mantendremos las restricciones para los vuelos internacionales procedentes de Europa y se incluirá, además, a Brasil”, indicó el mandatario en mensaje a la Nación.

Delivery de restaurantes

Los restaurantes para las regiones en nivel de alerta extremo solo podrán funcionar haciendo entregas por delivery. Este nivel incluye a Lima Metropolitana y Callao.

Para los demás niveles de alerta las restricciones son menores. Por ejemplo, en el nivel muy alto los restaurantes no podrán atender en el interior del local, pero sí podrán contar con un aforo de 30% para las mesas al aire libre y los locales de las regiones que pertenezcan al nivel de alerta alto podrán atender con un aforo de 50% en salón y el 60% al aire libre.

Cierre de centros comerciales