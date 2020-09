El uso de lentes de contacto es una necesidad para muchas personas y, en esta situación de pandemia, es importante cuidar aún más la forma correcta de su manipulación y uso dado que son las manos las que se acercan a los ojos y las que podrían generar algún riesgo de contagio del Covid-19 u otros virus.

El peligro no está en sí en los lentes sino en la forma de utilizarlos. “Los lentes de contacto han sido y siguen siendo una forma eficaz para la corrección y tratamiento de problemas visuales de millones de personas en el mundo. Muchos no verían nada sin ellos y el no usarlos disminuiría notablemente su calidad de vida ya que hay condiciones en las que las gafas no les dan la visión y comodidad que les da los lentes de contacto”, señaló el doctor Edward Carmona, optómetra especialista en superficie ocular y lentes de contacto de Oftalmosalud.

Por ahora no hay evidencia científica que indique que el uso de lentes de contacto deba evitarse en personas sanas o sin síntomas de coronavirus ni de que sea de mayor riesgo para desarrollar alguna infección por coronavirus, en comparación con aquellos que utilizan gafas (anteojos). La clave del asunto está en adoptar las medidas de higiene adecuadas.

El uso de anteojos o de lentes de contacto siempre requiere cuidados. Consulte con su médico.

BUEN LAVADO DE MANOS ES CLAVE

“Es importante el constante lavado de manos, ya que sin querer podemos tocarnos el rostro, los ojos, y las lágrimas pueden ser un vehículo transmisor del COVID-19, recordemos que según la superficie, el virus puede permanecer activo por horas o hasta días”, refirió.

Si está resfriado(a) o síntomas similares a la gripe, temporalmente deje de usar los lentes de contacto.

RECOMENDACIONES:

Para todo usuario de lentes de contacto, el doctor Carmona aconseja:

*Lavarse las manos con agua y jabón y secarlas con toallas de papel antes de colocarse o de quitarse los lentes de contacto.

*Evitar estar llevándose las manos a los ojos, aunque use guantes. Protector facial ayuda a no estar tocándose.

*Desinfectar los lentes de contacto con las soluciones indicadas para su mantenimiento y biocompatibles con el material de fabricación.

*Reemplazar el estuche donde guarda o conserva los lentes de contacto cada tres meses.

*Evitar el contacto de los lentes con agua del caño, de la ducha , por supuesto de piscina o de playa.

*Si está resfriado(a) o síntomas similares a la gripe, temporalmente deje de usar los lentes de contacto.