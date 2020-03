El coronavirus es un peligro mortal para el Perú. Está cobrando víctimas mortales. Todos nos debemos de quedar en casa para que no se siga propagando el virus. Por tal motivo, Trome conversó con el prestigioso médico Luis Solari, quien nos hace grandes revelaciones sobre esta pandemia.

Doctor Solari, si debo tomar el Metropolitano o el Metro de Lima todos los días, ¿cuál es el principal cuidado que debo tener?

Si puedo tener una mascarilla, una mascarilla, sino un pañuelo tipo película del oeste, un pañuelo doble triángulo, y si puedo tener guantes, guantes. Lo más importante será la mascarilla porque lo que está demostrado en el mundo es que las personas asintomáticas son las que no tienen síntomas, no tienen ninguna molestia y pueden transmitir. Ese pañuelo lo tengo después que lavar. Y si no tengo guantes apenas llegue a mi destino lavarme las manos. Lo fundamental durante el viaje es no tocarse la cara, la boca, la nariz, los ojos y no tocar a otras personas ni utilizar celular ajeno.

¿Es verdad como dicen algunos que el virus ya está en el aire?

Puede estar en el aire siempre y cuando la persona estornude sin cubrirse la boca con el brazo. En ese caso puede permanecer hasta dos horas en el aire. El problema principal es que en los transportes las abrazaderas, los fierros donde uno se agarra son de acero y en ese acero, así como en el plástico, puede permanecer hasta tres días. Por eso se necesita que cada vez que un bus, tren, Metropolitano o microbuses terminen su circuito el protocolo de limpieza no es común y corriente, tiene que ser exhaustivo y con productos que maten virus. Lo mejor es el agua y el jabón.

¿Está en el control remoto, en el celular?

Puede estar en el control remoto, en el celular siempre y cuando haya una persona contaminada.

¿Todos debemos usar mascarilla?

La mascarilla básicamente es para quien está con el virus, para que no se lo pase a otros. Quien va a atender a esa persona que está enferma, cuando le va a llevar sus alimentos, y como hoy no sabemos los contagios asintomáticos si usted, por ejemplo, va a un mercado habría que -por prudencia- si no tiene una mascarilla se ponga su pañuelo triangular hacia abajo y regresa del mercado y lo mete en agua con jabón.

Medidas de prevención contra el Coronavirus

Aparte de lavarse las manos, ¿es también recomendable alcohol en gel?

Tiene que tener la certeza que en la parte de abajo dice que tiene más de 60% de alcohol. A partir de esa cantidad es que puede matar virus. Si tiene menos solo va a matar bacterias… En general es mejor evitar las multitudes, mantener la distancia personal de dos metros cuando uno hace cola para entrar al mercado.

¿Por qué los ancianos son los más vulnerables a esta enfermedad?

Porque junto con el envejecimiento de las personas también envejecen el corazón, los pulmones y envejece el sistema de defensa. Entonces tienen más riesgo de no poder contener el virus a la hora que entra. Por eso la mejor estrategia para proteger a los ancianos es el tema del distanciamiento social, la otra es detectar a los jóvenes sin síntomas que son los que los pueden contagiar, los que conviven con ellos. Por eso es tan importante la compra de pruebas que creo que van a ser pocas. Lo ideal sería tener una prueba para cada peruano.

¿Si en mi edificio hay una persona infectada con coronavirus qué es lo que debo hacer?

Se supone que esa persona ya está en el edificio aislada en una habitación. Inclusive hay un país en que le piden a la persona que tenga un balde con agua jabonosa en la habitación para que la persona después de que come los platos y cubiertos los meta en ese balde. Esa sería una medida extrema, pero lo primero es aislar a la familia que tiene el contagiado y mandarle por ‘wasap’ o por teléfono: ¿Estás haciendo esto? ¿Estás haciendo lo otro? Marcar los cubiertos y platos de esa persona con esmalte de uñas o demás. Ayudar a la persona. Si el edificio tiene escalera hay que limpiar los pisos, todo, porque esa persona antes de sentirse mal tiene que haber transitado. Igual con el ascensor. Además, lo mejor es decir la verdad. En mi edificio, por ejemplo, una persona nos dijo: “Por si acaso yo he llegado de España y me he cuarentenado”. Entonces obviamente se extremaron las medidas y nos ayudamos.

(Foto: AFP)

¿Se puede contagiar tocando dinero o tarjetas de crédito?

Podría porque son superficies. Si usted le paga a una cajera en un supermercado y ya sabemos que en el plástico y en el acero es el sitio donde se van acumulando las compras después de que pasan por la caja. Eso es acero. En el acero y en el plástico puede durar hasta tres días, por eso los supermercados, después de que pasa una compra, cosa que uno no ve, tendrían que hacer la limpieza de esa plataforma de acero.

¿Es necesario que cuando uno llegue a casa se saque toda la ropa y el calzado?

No, no, eso no hace falta. Se ha recomendado que se deje el calzado fuera de la puerta en situaciones en las que hay contagios masivos y esos son los casos en que no han hecho las cosas que han debido de hacer, cerrar los aeropuertos, no han hecho cuarentena, no han hecho nada.

En relación a comidas. ¿hay algunos alimentos que puedan fortalecer nuestras defensas?

Básicamente las frutas, las verduras son lo más importante porque ahí están los nutrientes y las vitaminas que uno va dejando de comer o de tomar sin darse cuenta. Si uno tiene una anemia también el virus puede facilitar la entrada y uno se defienda mal. Por eso hay que darle a las menestras, en especial la lenteja que es la que tiene más hierro, pero en general las frutas y verduras van a ser muy importantes porque ahí está el cúmulo de vitaminas, muchos antioxidantes que van a servir sobre todo a la gente mayor. Ya sabemos que no se puede transitar, pero sí salir un momento a la puerta de la casa para que le caiga un poco de sol sobre todo a las personas mayores, porque el sol es el que va a producir a través de la piel la vitamina D, y la vitamina D es un elemento importante dentro del sistema de defensas.

Para prevenir el coronavirus, ¿sirve vacunarnos contra la influenza?

No, porque además en este momento se sabe que la cepa del coronavirus que ha ido a Europa son dos cepas distintas que la cepa de China. Y la cepa de Estados Unidos ya se sabe que es distinta a las anteriores, entonces con la influenza es totalmente distinta. Uno se pone un año la vacuna y al año siguiente mutó… Por eso no va a ser tan fácil conseguir una vacuna (para el coronavirus) porque cuando queramos saber sobre una vacuna para América Latina vamos a tener que definir cuál es la mutación, cuáles son las características que están en América Latina, que presumo que son distintas que los virus de China, Europa y el virus que está en Estados Unidos. Más rápido vamos a tener pruebas rápidas para detectar a los asintomáticos antes que la vacuna.

¿Una mujer embarazada está en mayor riesgo?

No hay una evidencia demostrada. Así lo ha publicado el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, pero como se sabe que las embarazadas tienen mayor riesgo en el caso de las influenzas, incluso el caso de las influenzas puede afectar al niño, y este coronavirus por alguna razón que se desconoce no está afectando a los niños. Tampoco se ha encontrado a través de la leche materna, que en la lactancia se encuentre el virus y parece que en la placenta hay algunos elementos que bloquean el paso de este virus.

Según su experiencia con este tipo de virus, ¿dónde las personas se contagian más?

Lo que contagia más es lo que ha dicho la Universidad de Minnesota hace poquito a CNN y cito literalmente: “Ahora sabemos que la transmisión asintomática probablemente esté jugando un rol importante en la propagación del virus…”. ¿Dónde es que le transmiten a uno? En las multitudes. Está bien que se hayan cerrado los trabajos, las escuelas, etc., pero el transporte no se ha podido cerrar, por eso las personas tienen que tomar las precauciones que hemos mencionado. Uno dice no hay que cuidarse de los que no tienen síntomas, cuídate de la gente más joven... Los coreanos han demostrado que el grupo, con las pruebas masivas, que más virus tenía el de 20 y 30 años, que era precisamente el grupo que tenía menos síntomas... Acá hay que tener mucho cuidado en las casas con los jóvenes, sobre todo con los jóvenes que tonearon el último fin de semana.

¿Cuál sería el principal mensaje a la población en este momento?

Bueno, cumplir las instrucciones que brinda el Ministerio de Salud y el gobierno básicamente en los cuidados que hay que tener. El gobierno no ha hecho una estrategia comunicacional con estas 9 medidas separadas en tres grandes rubros, que vienen de los ingleses porque han demostrado que cuando dicen no se laven las manos, muy poca gente no se lava las manos. Son estas 9 cuestiones separadas en tres: higiene, aislamiento social y evitar tocarse.

Dr. Trome habla del coronavirus y nos explica todo lo que queremos saber de esta pandemia

¿El gobierno del presidente Martín Vizcarra está actuando bien o su reacción fue tardía?

Se demoró un poco porque el ministerio se demoró un poco. El ejemplo fue la catástrofe en el aeropuerto y segundo cuando hubo el primer caso que se detectó y este caso se transmitió a un niño, el niño fue al colegio y cuando el ministerio fue al colegio. Lo primero que debió hacer el ministerio fue cerrar el colegio. No, no hace falta. El colegio lo cerró por voluntad propia y ¿por qué? Porque en el ministerio no sabían que cuando hay epidemias los colegios se cierran tempranamente. Eso es eficaz para bloquear la expansión. Cuando se cierran tardíamente no sirven para nada. Y en Comas pasó lo mismo con una niña contagiada, tampoco le querían hacer el examen a los niños del aula. Entonces con esos errores el gobierno los tiene que asumir, pero los errores no son de los gobiernos, son de las personas. Por eso tenemos un ministro nuevo que espero que lo haga bien, sino también habrá que cambiarlo.

¿Es probable que en nuestro país suceda lo mismo que en Italia?

Si nosotros no hacemos pruebas masivas y hay demasiados casos asintomáticos ocultos, obviamente no vamos a tener lo de Italia porque ellos, por proteger a su turismo y España también, no cerraron. Cuarentenaron el Norte y a la hora del turismo se fueron al Sur. Mientras trabajaban en Milán como estaban cuarentenados se fueron a ver a sus familias que estaban en Sicilia en el otro extremo de Italia y contagiaron a toda Italia. Italia cometió tres grandes errores: no hacer pruebas masivas, no detectar a los contactados, no hacerle caso a las autoridades, cuidar el turismo en vez de las vidas de los italianos. Además, no es culpa de ellos, tienen una población envejecida porque los italianos son de esos países que han decidido no tener hijos. En Italia creo que es menos de 0.8 hijos por familia. Nosotros no vamos a tener eso.