Pasajero agarra a puñetes a chofer del Corredor Azul porque no quiso parar donde él quería | VIDEO

Un conductor de un bus del Corredor Azul fue cobardemente agredido por un pasajero que quería bajar en un lugar, que no era pasajero, a la altura de la avenida Alcazar en el distrito del Rímac, informó 90 Segundos de Latina.



La vil agresión fue registrada en video con un celular. En las imágenes se puede ver como el vigilante golpea en reiteradas ocasiones al conductor.



La víctima identificada como Ever Huanca Páucar afirmó que el vigilante no solo lo golpeó si no también quiso amedrentarlo, mostrándole su arma de fuego.

Al verse descubierto, el vigilante intentó huir, pero valiente el chofer lo retuvo hasta la llegada de la policía.



Ambos fueron llevados a la comisaría del sector, donde el agresor fue identificado como Gabriel Bazán Facundo, según detallo Latina.

La víctima añadió que además que tener que soportar la golpiza de este sujeto, sus familiares también amenazaron con golpearlo, por eso teme que tomen represalias en su contra.



Lamentablemente, pese a las pruebas en su contra, las autoridades dejaron libre al cobarde agresor del humilde conductor del Corredor Azul.