Los buses del corredor morado retomaron ayer sus rutas, tras las manifestaciones realizadas en el Centro de Lima, informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), a través de su cuenta de Twitter.

“¡Atención, usuarios! Los buses del corredor morado retoman su recorrido habitual y mantienen su frecuencia con normalidad. Seguiremos informando”, publicaron.

Solo hubo desvíos en las rutas 404, 405, 406 y 412, pero por las actividades de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.

RLA DECLARARÁ INTANGIBLE EL CENTRO DE LIMA TRAS MARCHAS

Ante los constantes destrozos de la propiedad pública y privada por violentistas en las marchas, el alcalde Rafael López Aliaga anunció que “el Centro de Lima vamos a declararlo zona intangible. No más plaza San Martín, no más plaza Dos de Mayo. No se puede estar destrozando la ciudad, que se vayan a otro lado”.

Aseguró que “en Lima no es bienvenida la gente que viene a destrozar” y “el responsable de esta crisis es Pedro Castillo”. Emplazó a Dina Boluarte a ponerse “las pilas de una buena vez, el Perú ya no aguanta más estas majaderías”.

LAS NUEVAS TARIFAS DEL CORREDOR MORADO

Nuevos precios en pasajes de Corredores complementarios

