Chofer de Corredor Rojo quiso atropellar a inspector porque no quería esperar pasajeros

Un conductor del Corredor Rojo intentó atropellar a un inspector de tránsito de la Municipalidad de Lima tras negarse a darle pase cuando el bus estaba vacío, en la avenida Javier Prado.

El hecho ocurrió el último jueves, aproximadamente a las 7:20 de la noche, cuando un conductor del Corredor Rojo no quería entrar a su paradero para recoger pasajeros.



El chofer del Corredor Rojo avanzó y chocó al trabajador de la Municipalidad de Lima.



Pese a que el inspector de tránsito le advirtió que no avanzara porque el bus estaba "vacío", al conductor no le importó y siguió su camino.



El hecho fue criticado, pues se supone que el Corredor Rojo no es un transporte informal.